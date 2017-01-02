〈中部〉國立一中改市立揭牌 市長允「惜命命」

2017-01-02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「國立台中一中」校名走入歷史！市長林佳龍昨親替一中新校名揭牌，校長陳木柱說，一中歷經八度更改校名、五次改隸，但「校名無論如何改，一中的責任與承擔不變」。林佳龍承諾，市府一定把中一中「惜命命」，會給予最大支持、最多教育資源與最好的發展。

17所國立高中職 昨起改為市立

台中市十七所國立高中、職元旦起改隸中市，市府上月卅日舉辦布達、改隸、督導權移轉移交典禮。其中，豐原高中、文華高中、台中二中等校已揭牌改名，台中一中於昨天校慶舉行揭牌。

陳木柱說，學校一九一五年創設迄今，因政府體制或政策改變，歷經公立、州立、省立、國立、市立等五次改隸，校名八度更動，但不管制度怎麼改，台中一中辦學為台灣培育社會精英、為台灣土地奉獻心力的教育使命不變。

林佳龍則以一中創校紀念碑碑文的「吾台人初無中學，有則自本校始」強調，中一中是台灣人為自己子弟教育集資設立的中學，已是台灣第一，這是不可能被打破的紀錄。

林佳龍：預算不減且最多資源

林佳龍說，教育要跟土地及人民結合，教育部管轄的學校那麼多，不可能把一中當獨生子照顧，但市府不一樣，「一定惜命命」；國立改市立的好處是預算不減，且台中一中就是「台中第一高級中等學校」，永遠不變，事權統一後，他承諾會給台中一中最大支持、最多教育資源及最好的發展。

中一中校友的立委黃國書與張廖萬堅強調，一定會在中央替一中爭取資源；黃國書還說，盼交付讓一中超越建中的重責大任給「建中校友」林佳龍，讓他助台中一中更向上發展。

不少一中學生特地到場關心，學生會長黃睿展說，改制為市立後，不少學生多少有「降級」疑慮，但他聽到市長的承諾，希望未來的一中獲更有效率與資源協助。