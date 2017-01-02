〈中部〉國立一中改市立揭牌 市長允「惜命命」
〔記者蘇孟娟／台中報導〕「國立台中一中」校名走入歷史！市長林佳龍昨親替一中新校名揭牌，校長陳木柱說，一中歷經八度更改校名、五次改隸，但「校名無論如何改，一中的責任與承擔不變」。林佳龍承諾，市府一定把中一中「惜命命」，會給予最大支持、最多教育資源與最好的發展。
17所國立高中職 昨起改為市立
台中市十七所國立高中、職元旦起改隸中市，市府上月卅日舉辦布達、改隸、督導權移轉移交典禮。其中，豐原高中、文華高中、台中二中等校已揭牌改名，台中一中於昨天校慶舉行揭牌。
陳木柱說，學校一九一五年創設迄今，因政府體制或政策改變，歷經公立、州立、省立、國立、市立等五次改隸，校名八度更動，但不管制度怎麼改，台中一中辦學為台灣培育社會精英、為台灣土地奉獻心力的教育使命不變。
林佳龍則以一中創校紀念碑碑文的「吾台人初無中學，有則自本校始」強調，中一中是台灣人為自己子弟教育集資設立的中學，已是台灣第一，這是不可能被打破的紀錄。
林佳龍：預算不減且最多資源
林佳龍說，教育要跟土地及人民結合，教育部管轄的學校那麼多，不可能把一中當獨生子照顧，但市府不一樣，「一定惜命命」；國立改市立的好處是預算不減，且台中一中就是「台中第一高級中等學校」，永遠不變，事權統一後，他承諾會給台中一中最大支持、最多教育資源及最好的發展。
中一中校友的立委黃國書與張廖萬堅強調，一定會在中央替一中爭取資源；黃國書還說，盼交付讓一中超越建中的重責大任給「建中校友」林佳龍，讓他助台中一中更向上發展。
不少一中學生特地到場關心，學生會長黃睿展說，改制為市立後，不少學生多少有「降級」疑慮，但他聽到市長的承諾，希望未來的一中獲更有效率與資源協助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
4千輛湧入 員警忙疏導塞車、車禍加髒亂等於跨年元旦連假後遺症？元旦三天連假，南投縣主要風景區熱鬧滾滾，仁愛鄉清境農場、合歡山的跨年、迎曙光，…
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 遊艇擱淺拒下船 竟要消防員割魚網助跨年
- Rain跨年伴台粉 「幸福」示愛金泰希
- 才和台大女友放閃 清大生跨個年猝死
- 印尼客輪起火 23死17人失蹤
- 阿布達比男網表演賽》復出就奪冠 蠻牛奮起信心大增
- 冷眼集》拉弓不發 必成虛發之箭
- 〈三代同堂樂〉哪樣傳家寶 才是寶？
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 高碩泰：蔡總統美過境 必要規格待遇重要
- 自由廣場》壓垮學術倫理的那些蘿蔔與棍棒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China won’t allow sovereignty ‘fuss’: Xi
- 設籍4年滿20歲 金門人可便宜買酒
- 徐國勇誤食姑婆芋中毒
- 人間國寶李煥章 巨作在國館展出
- NBA》哈登 魏少 神鬼大三元
- 上班一族徵文─360行工作照
- 「好萊塢」變「好大麻」！洛杉磯地標遭新年惡搞
- 防資金外逃 中國強化買匯監管
- 跨年夜恐攻 土耳其夜店39死
- 半夜偷鋸龍柏 被逮求買薯條慶跨年
- 煙火安全距離65公尺 他卻拿打火機點燃
- 〈愛瘋迷〉單身不婚 與你何干?
- NBA》跨年夜 大帝 字母哥發威
- 東海宿舍燒了 跨年夜驚魂
- 東京跨年迷路 凱蒂&奧蘭多跟路人嗨倒數
- 周士淵兩頭空 4千大關…還差5分
- 蘇打綠休團告別唱 青峰才開場就爆哭
- 〈職場心情筆記〉換位思考讓視角更完整
- 戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路
- 元旦升旗變身音樂會
- 〈戀愛翹翹板〉男友熱愛冒險刺激 膽小女友擔驚受怕
- 施振榮卸任 期許企業福利金轉助藝文
- 逮到敷面膜男藥頭 驚見用鮮血養小鬼
- 國民黨魁大戰》吳營草擬參選宣言 就等吳敦義點頭
- 剖腹產元旦寶寶退潮 自然報到最好
- 今年遊國家公園 又要傷荷包
- 金正恩新年就開嗆 洲際飛彈快試射
- 診所漲掛號費 民眾還是跑大醫院
標題：〈中部〉國立一中改市立揭牌 市長允「惜命命」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email