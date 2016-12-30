〈中部〉花蓮適性分組教數學 8成學生有進步
2016-12-30
〔記者花孟璟／花蓮報導〕數學課本題目「有看沒有懂」？導致學生成績不理想，教育部實施適性分組教學實驗計畫，花蓮縣初期有三所國中加入，今年增加到七所國中，課程使用由玉里國中校長林國源邊寫的數學教材，字彙更為白話，使得八成學生數學成績進步，就連宜蘭縣今年也參考適用花蓮的教材。
教育部的適性分組教學實驗計畫，二零一四年起挑選花蓮鳳林、瑞穗、富里三所國中，於七、八年級各挑二個班級參與計畫，把二個班級依照學生程度拆成Ａ、Ｂ、Ｃ三組，進行分組教學，針對學習成績較差的Ｃ組學生還特別設計教材，由林國源自編數學科七年級教材，從教材內容、教學方式都是實驗性質。
因成效不錯，今年還擴大到七所國中進行，包括宜昌、化仁、美崙、光復、秀林、瑞穗、鳳林等七校都加入。教育處課程科長林毓敏說，有參與學生的數學成績從ＰＲ２４一口氣上升到ＰＲ７１，而整體也有八成學生進步。
由於明年實驗計畫將正式納入「補救教學」方案，教育處長劉美珍昨到鳳林國中當起「學生」，坐在台下聽數學老師蔡宜昌上課，實際「體驗」補救教學過程。
劉美珍說，新的教材用比較白話的方式解釋題目及觀念，讓學生能夠聽懂，且課程還採取「提問式教學」，鼓勵學生問問題、而不只是坐在台下「被動聽老師講」，學生要提問、要上台解題，解完題目後還要當「小老師」跟全班同學解說自己如何得出答案；如果題目做錯、或是觀念轉不過來，師生可以透過討論一起訂正，從錯誤中獲得成長。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
縣定古蹟林開泰舊宅 家族贈縣府
雲門舞集創辦人林懷民出生地、有「博士窩」美稱的嘉義縣縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，昨天由林懷民的叔叔林松茂律師代表家族，將產權捐贈給嘉義縣政…
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alleged kidnapper returned to Taipei
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 酒駕害3命判6年 「葉少爺」關3年就假釋
- 《錶王傳奇》2
- 伊拉克政府軍恢復對摩蘇爾IS攻擊
- 中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》6
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 黃妃變金髮妞熱舞 《假鬼假怪》讓嫩兒看傻
- 《錶王傳奇》4
- 《時間先驅》4
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》2
- BV早春美色 優雅絢麗─經典Knot手拿包 派對耀眼 合身洋裝 修長細緻
- 八退將下月赴中 退輔會促勿碰政治
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 大膽搶伍佰廣告 本土團撈7位數好提神
- 跨年夜溫度「熱滾滾」 狂歡當心樂極生悲
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 自由廣場》學術倫理 最怕師師相護
- 《天黑請閉眼》遇靈異 無人礦坑竟傳「賣岔」
- 64個碩博班掛0 台大包辦7個
- 爬黑山出事害命 網友︰檢方應究刑責
- 全台嗨跨年 追星照過來
- SBL》菲爾普斯飆大三元 金酒灌倒龍頭達欣
- 名媛愛時尚 挖寶複合精品店
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》4
- 一例一休 機關加班費恐暴增 郭芳煜︰若有公務 可把休息日錯開
- 車用LED燈毛利穩 麗清放光
- 助廠商逃漏稅 台東縣長黃健庭二審判刑5月
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 起伏10年 陳勢安築夢 全球開唱
- 豪添新傷缺陣 巴特勒絕殺籃網
- 《太陽》團結發威榮登年度韓劇收視王 熟男蘇志燮《主君》擊退小鮮肉
- 放空機構盯上 輝達慘跌
- 《錶王傳奇》1
- 共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡
- 杜德偉喜當爸 新歌獻寶貝兒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉花蓮適性分組教數學 8成學生有進步
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分