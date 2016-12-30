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〈中部〉花蓮適性分組教數學 8成學生有進步

2016-12-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕數學課本題目「有看沒有懂」？導致學生成績不理想，教育部實施適性分組教學實驗計畫，花蓮縣初期有三所國中加入，今年增加到七所國中，課程使用由玉里國中校長林國源邊寫的數學教材，字彙更為白話，使得八成學生數學成績進步，就連宜蘭縣今年也參考適用花蓮的教材。

教育部的適性分組教學實驗計畫，二零一四年起挑選花蓮鳳林、瑞穗、富里三所國中，於七、八年級各挑二個班級參與計畫，把二個班級依照學生程度拆成Ａ、Ｂ、Ｃ三組，進行分組教學，針對學習成績較差的Ｃ組學生還特別設計教材，由林國源自編數學科七年級教材，從教材內容、教學方式都是實驗性質。

因成效不錯，今年還擴大到七所國中進行，包括宜昌、化仁、美崙、光復、秀林、瑞穗、鳳林等七校都加入。教育處課程科長林毓敏說，有參與學生的數學成績從ＰＲ２４一口氣上升到ＰＲ７１，而整體也有八成學生進步。

由於明年實驗計畫將正式納入「補救教學」方案，教育處長劉美珍昨到鳳林國中當起「學生」，坐在台下聽數學老師蔡宜昌上課，實際「體驗」補救教學過程。

劉美珍說，新的教材用比較白話的方式解釋題目及觀念，讓學生能夠聽懂，且課程還採取「提問式教學」，鼓勵學生問問題、而不只是坐在台下「被動聽老師講」，學生要提問、要上台解題，解完題目後還要當「小老師」跟全班同學解說自己如何得出答案；如果題目做錯、或是觀念轉不過來，師生可以透過討論一起訂正，從錯誤中獲得成長。

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