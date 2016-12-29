| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉聲控按摩椅 李振興創意發明獲獎

2016-12-29

〔記者林孟婷／永康報導〕崑山科技大學電機系副教授李振興細膩觀察生活上所需，研發出創意商品，以「聲控智慧保健按摩椅」獲得香港創新科技國際發明展一金一特別獎以及高雄KIDE國際發明暨設計展金牌，李振興觀察到台灣邁向高齡社會，長輩所需產品朝向多元以及保健實用，也激發設計研發動力。

李振興改善市面上現有按摩椅的人機控制介面，設計成「聲控智慧保健按摩椅」，使用語音互動控制模組，結合語音辨別與語意聊天技術，讓使用者可與按摩椅「溝通」以控制其功能，達到人性化的人機介面，與按摩椅互動達到最佳的身心靈按摩功效。

另外，李振興設計的「控制工程實驗連網教學系統及方法」，獲高雄國際展銀牌，他表示，校內教授控制系統實習課程時，發現儀器使用率不平均、效益不佳，且工程教育實驗設備往往價格非常昂貴，一般學校無法負擔該筆龐大開銷。基於「網路共享經濟」概念，使用實用的電路板來設計控制工程實驗的設備介面整合相關軟體，透過網際網路分享工程教育實驗設備，使其達到最大使用效率，設計「控制工程實驗連網教學系統及方法」來實現工程教育實驗的教學目的。

廣告
  • 生活中的細膩觀察，成為李振興研發出創意作品的靈感動力。（記者林孟婷翻攝）

    生活中的細膩觀察，成為李振興研發出創意作品的靈感動力。（記者林孟婷翻攝）

  • 「聲控智慧保健按摩椅」，讓使用者可與按摩椅「溝通」，並可控制其功能。（記者林孟婷翻攝）

    「聲控智慧保健按摩椅」，讓使用者可與按摩椅「溝通」，並可控制其功能。（記者林孟婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
父幫兒出氣 闖科大打2學生

正修科大昨天傳出校園暴力事件，陳姓學生家長不滿兒子與同學在LINE上互嗆，揪人闖進校園毆打張姓學生，幫兒子出氣，還波及幫張拿衛生紙止血的何姓學生，警方已將陳父依傷害罪嫌送辦。警方調查，陳、張姓學生本是…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：〈南部〉聲控按摩椅 李振興創意發明獲獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.