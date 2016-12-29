〈南部〉聲控按摩椅 李振興創意發明獲獎

2016-12-29

〔記者林孟婷／永康報導〕崑山科技大學電機系副教授李振興細膩觀察生活上所需，研發出創意商品，以「聲控智慧保健按摩椅」獲得香港創新科技國際發明展一金一特別獎以及高雄KIDE國際發明暨設計展金牌，李振興觀察到台灣邁向高齡社會，長輩所需產品朝向多元以及保健實用，也激發設計研發動力。

李振興改善市面上現有按摩椅的人機控制介面，設計成「聲控智慧保健按摩椅」，使用語音互動控制模組，結合語音辨別與語意聊天技術，讓使用者可與按摩椅「溝通」以控制其功能，達到人性化的人機介面，與按摩椅互動達到最佳的身心靈按摩功效。

另外，李振興設計的「控制工程實驗連網教學系統及方法」，獲高雄國際展銀牌，他表示，校內教授控制系統實習課程時，發現儀器使用率不平均、效益不佳，且工程教育實驗設備往往價格非常昂貴，一般學校無法負擔該筆龐大開銷。基於「網路共享經濟」概念，使用實用的電路板來設計控制工程實驗的設備介面整合相關軟體，透過網際網路分享工程教育實驗設備，使其達到最大使用效率，設計「控制工程實驗連網教學系統及方法」來實現工程教育實驗的教學目的。