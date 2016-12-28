〈北部〉百歲獨老逛賣場 開心採辦年貨

2016-12-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕八十三名獨居長者在「福氣家族」愛心捐贈下，每人領取三千元聯勸禮券，昨到宜蘭市大賣場「辦年貨」，百歲人瑞莊林阿滿第一次逛賣場，笑得合不攏嘴，穿上新買黑色亮片休閒鞋，開心地直說謝謝。

百歲人瑞獨居長者莊林阿滿，在志工協助下，走進家樂福宜蘭店購物，她行動不方便，且兒女年事也高，以前沒機會逛賣場，此行是初體驗，購買一雙閃亮亮的新鞋子及奶粉。

「福氣家族」為服務獨居長者，提供聯勸愛心禮券共三十萬元面額，讓長者採買想要的年貨；「福氣家族」發言人李育長說，他們這個家族定期回饋社會，過去都是贈送弱勢家庭小朋友年節禮物，今年擴大服務對象，把縣內獨居長者納入關懷對象。

縣府社會處長劉富美表示，經過調查，全縣一半以上獨居長者沒有到過大賣場購物，希望這次活動能提供長輩需要物資，使用的聯勸禮券將提撥五％回饋金做公益。