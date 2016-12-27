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〈台北都會〉貓纜跨年 營運到凌晨2時

2016-12-27

〔記者陳紜甄／台北報導〕迎接二○一七年，除了前往北市中心觀賞煙火，位於木柵的貓空，也是觀賞台北一○一煙火的熱門景點，每年皆吸引大批遊客上山，遠眺台北夜景並用餐，等候跨年倒數。貓空主任趙宗威推薦，指南宮的純陽寶殿、凌霄寶殿以及指南宮站的情人聖地，是觀賞煙火的絕佳地點。配合跨年活動，貓纜十二月卅一日當天延長營運至翌日凌晨兩點。

貓空的樟山寺、望遠亭與田寮橋，屬大眾熱門觀賞煙火景點。趙宗威表示，在貓纜貓空站搭乘遊園右線公車，即可到上述地點，該公車僅行駛至晚間十點半。不過，他表示，從貓空站步行至樟山寺，約卅分鐘左右，因此有許多民眾選擇走路上山。

如果想避開人潮，指南宮的純陽寶殿與凌霄寶殿以及情人聖地，皆是觀賞台北一○一煙火的絕佳景點。不過，趙宗威表示，貓纜指南宮站下車後，需步行十多分鐘，才會抵達情人聖地。由於沿路沒有路燈，建議攜帶手電筒上山，雖然路上岔路多，但皆往同一方向，民眾不用擔心迷路。雖然從貓空眺望台北一○一煙火，距離較遠，但因貓空沒有路燈「刺眼」，他表示，觀賞感較市區好。

此外，十二月卅一日與明年一月一日，貓空舉辦迎新年活動，貓空站設有祈福牆，供民眾擺放許願卡、綁帶，寫下新年新希望和對家人親友的祝福；貓空站外並設置奉茶亭，供民眾自備保溫杯享用熱茶。

北捷表示，原訂為每月第一個週一為貓纜維修日，但自明年起，每月第一個週一恢復營運。另外，配合跨年活動，貓纜特別於十二月卅一日當天延長營運至翌日凌晨兩點，並視現場人潮營運至旅客輸運完畢為止。

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