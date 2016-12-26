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〈北部〉匾額變板凳 曾添富讓廢家具重生

2016-12-26

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府環境清潔稽查大隊桃園區中隊廢家具維修組組長曾添富，可說是「桃仔園修惜站」的靈魂人物，木工師傅出身的他，總有辦法為廢家具找回新生命，最特別的是，拿匾額做成的小板凳厚實又耐坐，大家看到板凳背後的字，都笑稱坐起來「倍感尊榮」！

「桃仔園修惜站」是桃園市首創的清潔隊再生家具工廠，隊員回收家具修繕、改造後，不定期舉辦二手拍賣會，也會捐贈給弱勢團體。曾添富說，很多家具看起來漂亮，用的卻是合成木材，以前的家具造型雖沒這麼新穎，用的卻都是實實在在的檜木、胡桃木等，喜歡復古家具的人總是能夠挖到寶。

曾添富有二十五年木工經驗，進清潔隊後發現民眾丟棄的家具總是被銷毀、掩埋，覺得很浪費，九十七年提議成立廢家具維修組，至今經手的家具至少一千多件。

桃園區中隊分隊長黃文科說，雖然刨除表面、重新上漆的成本可能比買新家具高，但推動珍惜物品的環保精神無價，多年來曾添富培養了許多徒弟，還推出梳子、檜木香包等文創商品。

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  • 桃園市環境清潔稽查大隊桃園區中隊廢家具維修組組長曾添富曾是木工師傅，總是能巧手讓廢家具變身重生。（記者陳昀攝）

    桃園市環境清潔稽查大隊桃園區中隊廢家具維修組組長曾添富曾是木工師傅，總是能巧手讓廢家具變身重生。（記者陳昀攝）

  • 曾添富把匾額做成小板凳，椅子背面看得到題字的痕跡。（記者陳昀攝）

    曾添富把匾額做成小板凳，椅子背面看得到題字的痕跡。（記者陳昀攝）

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