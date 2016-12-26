〈北部〉匾額變板凳 曾添富讓廢家具重生
2016-12-26
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府環境清潔稽查大隊桃園區中隊廢家具維修組組長曾添富，可說是「桃仔園修惜站」的靈魂人物，木工師傅出身的他，總有辦法為廢家具找回新生命，最特別的是，拿匾額做成的小板凳厚實又耐坐，大家看到板凳背後的字，都笑稱坐起來「倍感尊榮」！
「桃仔園修惜站」是桃園市首創的清潔隊再生家具工廠，隊員回收家具修繕、改造後，不定期舉辦二手拍賣會，也會捐贈給弱勢團體。曾添富說，很多家具看起來漂亮，用的卻是合成木材，以前的家具造型雖沒這麼新穎，用的卻都是實實在在的檜木、胡桃木等，喜歡復古家具的人總是能夠挖到寶。
曾添富有二十五年木工經驗，進清潔隊後發現民眾丟棄的家具總是被銷毀、掩埋，覺得很浪費，九十七年提議成立廢家具維修組，至今經手的家具至少一千多件。
桃園區中隊分隊長黃文科說，雖然刨除表面、重新上漆的成本可能比買新家具高，但推動珍惜物品的環保精神無價，多年來曾添富培養了許多徒弟，還推出梳子、檜木香包等文創商品。
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