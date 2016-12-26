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〈北部〉桃市》加速航空城 推蛋黃、蛋白區脫鉤

2016-12-26

若等跑道環評 恐拖一年半

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城計畫，交通部已展開「蛋黃區」第三跑道環評作業，估計需要三年時間，市府一○八年底的配地進度將因此延後一年半，由於市府主導的「蛋白區」不須環評，市府將爭取蛋白區與交通部的蛋黃區脫鉤，讓蛋白區的區段徵收單獨作業，希望如期在一○八年底完成配地，讓蛋黃區完成環評作業同時，蛋白區就已開發完成。

市府都市發展局長盧維屏說，交通部主導的蛋黃區主要做為桃園國際機場第三航站、第三跑道，屬於國家重大建設，興建時必須環評，交通部因此接受環保署建議，區段徵收時一併進行環評作業。

盧維屏說，航空城都市計畫已完成聽證，預計一○七年下半年可通過都市計畫審查，隨後進入土地徵收、拆遷補償、工程開發等作業，最快一○八年底可完成配地；但若要配合蛋黃區環評，都市計畫最快得到一○九年初才能通過審查，一一○年下半年才能配地，時間將拖延一年半。

周邊區段徵收 盼單獨作業

盧維屏說，市府已準備說帖向中央爭取蛋白區與蛋黃區的區段徵收作業脫鉤，畢竟蛋白區不需環評，且開發分成兩期，第一期開發後，產專區需招商超過六成才能進行第二期開發，兩區的開發環境不同，沒有理由綁在一起！

住宅與商業區 分兩期開發

桃園航空城區段徵收面積為三一五五公頃，交通部主導的蛋黃區佔一四八一公頃，主要做為第三航站、第三跑道及自貿區等等；桃園市政府主導的蛋白區面積一六七四公頃，第一期徵收面積約一一六○公頃、第二期約五一○公頃，兩期均規劃住宅區、商業區與產業專區，另有基礎建設用地。

市府說，桃園航空城總投資額超過五千億元，預估可創造二．三兆元產值，提供二十至三十萬個就業機會。

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  • 桃園市政府積極爭取航空城由市府主導的「蛋白區」，與交通部主導的「蛋黃區」脫鉤處理，以加速周邊住宅區及商業區等徵收作業。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府積極爭取航空城由市府主導的「蛋白區」，與交通部主導的「蛋黃區」脫鉤處理，以加速周邊住宅區及商業區等徵收作業。（記者謝武雄攝）

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桃市》加速航空城 推蛋黃、蛋白區脫鉤

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