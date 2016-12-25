〈南部〉高史館推3本文史專書

2016-12-25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高史館為了推動地方文史書寫風氣，陸續推出各種專書，翔實記錄地方風采。新出爐的三本專書，分別是描繪旗山區的《圖說旗山紀事》，複眼剖析旗津區的《複島》，以及三民區三塊厝及其角頭廟三鳳宮的《太子爺興外境─神威遠播三鳳宮》。

高史館指出，《圖說旗山紀事》述說以農業為發展基礎的旗山區，日治時期香蕉產業成為帶動旗山經濟與人口移入的重要動力，並形成旗山生活圈。旗山嘗試將香蕉產業的文化性整合為旅遊的資源並發展美食和文創商品，香蕉王國的輝煌紀錄則成為旗山發展旅遊產業的歷史文化和基礎。

《複島》站在不同的視角，書寫從十七世紀的旗津島開始人和物的故事。本書走入社區，訪問居民，傾聽訪談對象的人生故事，感受常民與島的聯結，透過不同的角色敘事構築旗津樣貌，追尋消失的或仍存留的物件，梳理旗津從過往歷史時空至今日科技。

《太子爺興外境─神威遠播三鳳宮》則記載庄頭廟三鳳宮，對老三塊厝人而言有著特殊意義，尤其農曆九月初九太子爺聖誕，更是最重要的慶典；三鳳宮附近發展出特色的佛具櫥街、青草街等老街。本書從老聚落信仰談到老車站、特色產業發展，看見風華鼎盛、交織三百年的老三民地區。