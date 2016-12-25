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〈南部〉（高雄）亞洲新灣區 擘畫數位、海洋產業

2016-12-25

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國家發展委員會將於三個月後提出亞洲新灣區產業白皮書，朝數位、海洋等方向發展。

亞洲新灣區產業發展策略第二次座談會廿三日召開，立委賴瑞隆昨天表示，包括國發會副主委曾旭正、經濟部工業局主秘游振偉、經濟部加工出口區處長黃文谷、DC21產業促進會召集人張國光及市府經發局、都發局出席會議，經民意要求，曾旭正將在三個月後提出白皮書，規劃灣區發展方向。

國發會3個月後提產業白皮書

曾旭正說，亞洲新灣區朝智慧聯網及亞太郵輪觀光與遊艇休憩發展，現有高雄軟體園區可作為數位內容產業基地，預計五年內將有超過十四萬平方公尺可租售空間，提供旗艦型廠商進駐，另外港區具備遠洋、近海漁業及觀光優勢，將發展成亞太郵輪觀光及遊艇休憩場域。

擴大軟體園區 力拚郵輪觀光

黃文谷說明，現階段高軟園區已全數出租，進駐廠商兩百七十九家，有四千五百人就業，去年度全區產值一百四十二億元，鴻海軟體研發大樓、智崴第三期大樓也積極擴建，「但與其他科技園區相比，產值仍落後。」

而受中國觀光客減少影響，今年郵輪觀光旅客人次創四年新低，衰退幅度超過六成，去年停靠高雄港郵輪四十六艘，今年僅剩十三艘。對此，賴瑞隆要求國發會應提出結合郵輪觀光政策，發揮海洋經濟加值效益。

台灣港務公司表示，高雄港埠旅運中心（含客運專區）預計二○一九年完工，之前將設置「高雄港區土地開發股份有限公司」，資本額一億元，與高市府共同招商開發舊港區土地。

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  • 國發會將於3個月後提出亞洲新灣區（如圖）產業白皮書。（記者黃旭磊攝）

    國發會將於3個月後提出亞洲新灣區（如圖）產業白皮書。（記者黃旭磊攝）

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標題：〈南部〉（高雄）亞洲新灣區 擘畫數位、海洋產業


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