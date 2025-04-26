躲不過！蔣萬安凱道一上台 小草狂喊「游淑慧下台」

國民黨今日號召群眾上凱道「戰獨裁」。（記者田裕華攝）

2025/04/26 17:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今日上凱道「戰獨裁」，民眾黨支持者也前往聲援。國民黨台北市議員鍾小平、游淑慧也來到現場。就在台北市長蔣萬安致詞時，站在前排的游淑慧被小草發現，現場頓時響起「游淑慧下台」的響亮呼喊聲。

民眾黨前主席柯文哲因京華城案被羈押至今，監督此事的游淑慧、鍾小平，長期被視為小草「眼中釘」，甚至有國民黨內部人士擔心2人會影響「藍白合」發展。就在遊行舉行前夕，柯文哲太太陳佩琪又突然在臉書開砲「2藍議員送子彈給民進黨」，遊行開始前再添詭譎氣氛。

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今日遊行現場，民眾黨主席黃國昌演說完畢後，輪到蔣萬安帶領北市立委、議員一同上台，就在蔣萬安開始發表演說時，站在前排的游淑慧被台下小草發現，現場也隨即出現陣陣「游淑慧下台」的響亮呼喊聲，蔣萬安冷靜地繼續演說，不過他身邊的民代有些人臉上略顯尷尬，有些人則是略帶不安地東張西望。

綜合媒體報導，至於另一位不受小草歡迎的鍾小平，則是上台時站剛好巧妙地在人群後面。先前鍾小平也已經錄製影片，向陳佩琪道歉，希望能讓藍白合作順利。不過陳佩琪疑似不買單，今日也沒有出席遊行。

國民黨今日號召群眾上凱道「戰獨裁」。（記者方賓照攝）

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