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〈北部〉鄭朝方、張學舜 推客家菜上國宴

2016-12-25

〔記者黃美珠／竹縣報導〕讓客家美食成為國宴新「嬌點」！同樣出身新竹縣的民進黨客家部主任鄭朝方及圓山飯店董事長張學舜，都躍躍欲試，昨天趁民進黨全國不分區立委邱泰源竹東、芎林服務處揭牌場合，搶先公開，表示將配合總統府和黨中央，結合美味、美學創作客家創意料理，登上國宴餐桌。

鄭朝方和父親、台灣省諮議會諮議長鄭永金昨天連袂現身邱泰源服務處揭牌現場，不少人私下給鄭朝方客家事務的建議。鄭朝方說，民進黨重視客家族群，他計畫和張學舜一起把客家的飲食文化推薦上國宴。

他說，這套客家創意美食還沒有敲定要有多少道菜，初步構想用小英總統的「浪漫台三線」計畫為主軸，優先用沿線特有的食材入菜。其中桔醬、野薑花、東方美人茶不會缺席。如果可以，希望明年國慶日等大型國宴場合，就可以讓中外嘉賓驚豔。

張學舜說，客家菜上國宴已有前例，但他希望有更現代感、藝術感的創新，美味和美學兼具，需要大家集思廣益，圓山飯店將以地主身分全力給予協助。

不過，鄭朝方、張學舜都強調，國宴的相關準備要尊重總統府和黨部，目前還在腦力激盪，昨天忍不住搶先和鄉親分享。

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