| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉輪傘草編織 港口部落自創品牌

2016-12-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣海岸阿美族傳統上會使用生長於水梯田周遭的輪傘草昨為編織材料，編織輪傘草蓆更是部落的日常技藝，花蓮港口部落藝術家與設計師將這項傳統材料賦予更多的設計感，同時創造「KAMARO’AN住下來吧」品牌，希望將部落的好東西能夠行銷全世界，也讓部落青年能夠返鄉就業。

幫助青年返鄉就業

KAMARO’AN行銷負責人Tipus（荻部蕬）說，「KAMARO’AN」（讀音：嘎瑪羅岸）在阿美族語中的意思是「住的地方」就是希望透過文創品牌的塑造，讓在地設計把部落的生活美學傳得更遠更廣。

Tipus說，商品都是走限量生產的路線，由設計師舒米．如妮合作發展浪草燈、旋草燈、桌上風景三款家飾，從少少人數的港口部落姨娜工作團開始，發展從種植、採集、剖皮、曬乾、編織、品管到包裝的小小生產線，增加在地的就業機會。

KAMARO’AN在去年Shopping Design Award設計大賞得到「最佳原創品牌」，輪傘草系列的浪草燈今年獲得臺灣文博會精品獎，Tipus說，KAMARO’AN參加東京、巴黎、曼谷國際展會，產品受到國外設計師的肯定，有來自西班牙的燈飾公司就下單訂購，國內通路也拓展至涵碧樓、Dou Maison與The One等指標精品店。

KAMARO’AN在吉安鄉吉祥三街成立工作室，今、明二天將在工作室舉行輪傘草杯墊體驗活動，晚間則會舉辦經驗分享聊天會，明晚播放導演勒嘎．舒米的電影ILISIN，探討部落青年流失的狀況。

廣告
  • 工藝師SARA編織浪草燈的工作狀況。。（記者王錦義攝）

    工藝師SARA編織浪草燈的工作狀況。。（記者王錦義攝）

  • 花蓮港口部落的阿美族人使用傳統輪傘草製作浪草燈，並創立KAMARO’AN品牌，希望讓部落精品行銷全世界。 （記者王錦義攝）

    花蓮港口部落的阿美族人使用傳統輪傘草製作浪草燈，並創立KAMARO’AN品牌，希望讓部落精品行銷全世界。 （記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 編織 自創品牌 部落
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
新豐》演訓轟海 漁民爭補償嗆癱瘓

新竹縣新豐鄉漁民不滿國軍坑子口靶場演訓，造成數十年來漁業權受限，卻未獲得應有補償，發起連署陳情，建請政府儘速妥善處理，否則不排除阻撓射擊，並…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：〈北部〉輪傘草編織 港口部落自創品牌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.