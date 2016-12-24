〈北部〉輪傘草編織 港口部落自創品牌
2016-12-24
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣海岸阿美族傳統上會使用生長於水梯田周遭的輪傘草昨為編織材料，編織輪傘草蓆更是部落的日常技藝，花蓮港口部落藝術家與設計師將這項傳統材料賦予更多的設計感，同時創造「KAMARO’AN住下來吧」品牌，希望將部落的好東西能夠行銷全世界，也讓部落青年能夠返鄉就業。
幫助青年返鄉就業
KAMARO’AN行銷負責人Tipus（荻部蕬）說，「KAMARO’AN」（讀音：嘎瑪羅岸）在阿美族語中的意思是「住的地方」就是希望透過文創品牌的塑造，讓在地設計把部落的生活美學傳得更遠更廣。
Tipus說，商品都是走限量生產的路線，由設計師舒米．如妮合作發展浪草燈、旋草燈、桌上風景三款家飾，從少少人數的港口部落姨娜工作團開始，發展從種植、採集、剖皮、曬乾、編織、品管到包裝的小小生產線，增加在地的就業機會。
KAMARO’AN在去年Shopping Design Award設計大賞得到「最佳原創品牌」，輪傘草系列的浪草燈今年獲得臺灣文博會精品獎，Tipus說，KAMARO’AN參加東京、巴黎、曼谷國際展會，產品受到國外設計師的肯定，有來自西班牙的燈飾公司就下單訂購，國內通路也拓展至涵碧樓、Dou Maison與The One等指標精品店。
KAMARO’AN在吉安鄉吉祥三街成立工作室，今、明二天將在工作室舉行輪傘草杯墊體驗活動，晚間則會舉辦經驗分享聊天會，明晚播放導演勒嘎．舒米的電影ILISIN，探討部落青年流失的狀況。
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