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〈北部〉深入部落7年 2師蟬聯安全推手獎

2016-12-24

推動事故傷害防制計畫

〔記者王峻祺／花蓮報導〕慈濟大學公共衛生學系教師謝婉華及高慧娟，長期深入瑞穗鄉及秀林鄉部落，輔導當地原住民執行事故傷害防制計畫，歷經七年時間成果豐碩，已連續二年獲得原住民族委員會頒發「安全推手獎」殊榮。

今年剛獲頒第二座安全推手獎的助理教授謝婉華及副教授高慧娟，自九十八年開始參與原民會健康原氣安全部落計畫，擔任輔導委員已有七年時間，主要協助部落進行事故傷害防制計畫推動，並進行周邊機構資源整合，提升居民身心健康的生活品質。

謝婉華說，服務部落主以花蓮南區鄉鎮為主，最遠至瑞穗鄉鶴岡村屋拉力部落及青山部落，每次深入原鄉雖要耗費半天車程，但只要看到部落朋友們的成長及進步，所有疲勞瞬間一掃而空；另也有計畫專管人員經輔導後，熱心推動部落各項事務，有效控制社區民眾飲酒問題及提升整體安全意識。

高慧娟則指出，剛輔導秀林鄉事故傷害防制計畫時，與當地志工時常發現族人嚴重飲酒問題，不僅傷害身體健康，還會產生情緒障礙，更易提高交通肇事率，經多年努力後，不僅有村民願意加入志工行列，還透過當地協會幫忙，在互信基礎下建立合作關係，並運用同儕力量，減低飲酒行為。

拿農具換走酒杯 醉漢變壯漢

秀林鄉部落交流協會理事長湯慶夏說，目前還在執行的「拿農具換走酒杯」計畫，已是社區民眾彼此互助的成果，耕種田地全由熱心族人免費提供，邀請民眾一起開墾荒地成農田，讓曾經沉迷於酗酒的村民陸續投入耕作勞動，從「醉漢」變「壯漢」，共創部落新未來。

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  • 慈濟大學公共衛生學系教師謝婉華（右）及高慧娟，長期深入瑞穗鄉鄉及秀林鄉部落，輔導原住民執行事故傷害防制計畫，已連續二年獲得原住民族委員會頒發「安全推手獎」殊榮。（記者王峻祺攝）

    慈濟大學公共衛生學系教師謝婉華（右）及高慧娟，長期深入瑞穗鄉鄉及秀林鄉部落，輔導原住民執行事故傷害防制計畫，已連續二年獲得原住民族委員會頒發「安全推手獎」殊榮。（記者王峻祺攝）

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標題：〈北部〉深入部落7年 2師蟬聯安全推手獎


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