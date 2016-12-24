〈南部〉關山夕陽「賣錢」 恆春公所進帳700萬

2016-12-24

被評為世界十二大絕美落日景點

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕被CNN評為世界十二大絕美落日景點的墾丁國家公園關山風景區，恆春鎮公所從今年二月收回自營收費，經過將近一年的營運，到訪人數沒有太大減少，還進帳七百萬元的營收，鎮長盧玉棟興奮宣布將為老人及幼童福利加碼。

關山風景區 公所收回自營收費

恆春鎮公所觀農課統計，關山風景區自二月起收費全票六十元、半票三十元、鎮民免費，結算至上週為止，已經收入七百多萬元，以全票人數計算，已經超過十一萬六千人次，與去年十一萬七千於人相去不遠，人氣沒有明顯減退。

「絕美夕陽收費，不怕沒有遊客青睞！」盧玉棟說，「關山夕照」是「恆春八景」之一，收回自營後，改善環境及基礎設施，雖然收費政策一度不被看好，但結算後營收證明收費策略正確，沒嚇跑遊客欣賞世界級美景，在全台中國客人數下滑之際，還保持參訪人數不墜。

營收將為老人及幼童福利加碼

七百多萬元的營收，恆春鎮公所已經規劃發放學齡前兒童（大班）津貼一年兩萬元，原有七十歲以上長者三節禮金一千五百元提高為兩千元，並新增六十五歲以上長者發放一千元，讓恆春鎮民對「賺錢有感」。

盧玉棟表示，關山風景區營運步入正軌，明年將規劃園區花海搭配夕陽美景，並進一步向中央爭取恆春半島第一個天空步道設置，為恆春半島創造全新觀光景點。