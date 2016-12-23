| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉行銷台東好物 首間伴手禮店開張

2016-12-23

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府財政及經濟發展處推動「台東好物」品牌，目前已有一二三件優質農特產品及文創商品入選，第一間以台東好物為主題的伴手禮店昨天開幕，財經處長盧協昌指出，將全力協助台東優質產品拓展更多通路。

盧協昌表示，經濟部地產基金協助台東發展「台東好物」，經過第一、二期甄選，共有四十五家業者或農友、一百廿三件伴手禮入選，除了透過參加展覽、活動行銷，打通實體店面也很重要，希望能穩定銷售量，保障第一線合作農民或文創者的收益。

議長饒慶鈴、市長張國洲等昨天都到場前往祝賀開幕，十分熱鬧。這家伴手禮店位在縣府前大同路上，因為周邊有幾家台東人氣小吃店，自由行、國民旅遊遊客不少，也成為民眾購買在地特產新選擇。

業者劉玉嬌以賣地瓜酥起家，她說，「單打獨鬥」的時代已經過去，因此特別在門市區設「台東好物」專區，提供遊客更多元選擇，不需要跑好幾個地方才能買齊想買的伴手禮。

廣告
  • 以台東好物為主題的多元伴手禮店慶開幕。（記者張存薇攝）

    以台東好物為主題的多元伴手禮店慶開幕。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
【龍崎掩埋場案外案】牛埔里長遭烏龍檢舉 環團揪出「紅衣人」

台南社大等環保團體昨召開龍崎掩埋場記者會，「揭發烏龍爆料案紅衣人的真實身分」，指控二○一六年台聯不分區立委候選人、前高市府顧問張禾沂烏龍爆料，並於日前率領群眾前往牛埔里長陳永和的工廠抗議、威脅、謾罵與…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：〈南部〉行銷台東好物 首間伴手禮店開張


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.