〈南部〉行銷台東好物 首間伴手禮店開張

2016-12-23

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府財政及經濟發展處推動「台東好物」品牌，目前已有一二三件優質農特產品及文創商品入選，第一間以台東好物為主題的伴手禮店昨天開幕，財經處長盧協昌指出，將全力協助台東優質產品拓展更多通路。

盧協昌表示，經濟部地產基金協助台東發展「台東好物」，經過第一、二期甄選，共有四十五家業者或農友、一百廿三件伴手禮入選，除了透過參加展覽、活動行銷，打通實體店面也很重要，希望能穩定銷售量，保障第一線合作農民或文創者的收益。

議長饒慶鈴、市長張國洲等昨天都到場前往祝賀開幕，十分熱鬧。這家伴手禮店位在縣府前大同路上，因為周邊有幾家台東人氣小吃店，自由行、國民旅遊遊客不少，也成為民眾購買在地特產新選擇。

業者劉玉嬌以賣地瓜酥起家，她說，「單打獨鬥」的時代已經過去，因此特別在門市區設「台東好物」專區，提供遊客更多元選擇，不需要跑好幾個地方才能買齊想買的伴手禮。