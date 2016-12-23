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〈台北都會〉市府減債 未償餘額剩1186億

2016-12-23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市財政局昨表示，市長柯文哲上任後，北市債務未償餘額從一四六八億餘元下降至一三○二億餘元，今年持續減債，未償餘額降至一一八六億餘元，人均負債由五萬四千元降至四萬四千元。

依公共債務法規定，每年至少按當年度稅課收入的五％編列債務還本數，而公共債務法從一○三年修正施行後，北市府運用年度歲入超收財源，增加債務還本。

財政局說，在一○四年部分，執行六十六億元債務還本預算，以及運用歲入超收資金淨增加債務還本一百億元，共減債一六六億元。

至於北市債務未償餘額實際數，財政局表示，從柯文哲一○三年底上任時的一四六八億餘元，下降至一三○二億餘元，今年持續減債，除執行債務還本預算六十六億元外，再以遺贈稅超收財源增加債務還本五十億元，債務未償餘額降至一一八六億餘元。

財政局指出，台北市民人均負債由柯文哲上任時的五萬四千元，降至每人四萬四千元。市府會持續積極運用各項財務策略，提升債務管理效能，嚴格控管年度舉債金額，加速還本，以降低債務數額。

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