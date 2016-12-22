〈南部〉環保署長視察林園廠 里長酸「空氣特別好」
2016-12-22
〔記者黃旭磊／高雄報導〕環保署長李應元到林園視察空氣品質，當地里長酸「署長來了，空氣特別好」。
李應元昨天到高雄林園檢視空污狀況，中油董事長陳金德陪同視察燃燒塔。由於林園廠新三輕、四輕裂解氣體壓縮機及廢氣燃燒塔今年二、五、九月多次跳俥燃燒，影響居民安全，陳金德上台後火速拔掉石化事業部執行長林金柱，但仍澆不熄民怨，李應元當場要求陳金德加強提升氮氧化物污染防制設備效率，並不計成本以改善空污排放。
不過，李應元稍後到汕尾國小檢視空污遠距監測等設備，遭當地中汕里里長李慶宗、林園區里長聯誼會主席劉新發嗆聲，李慶宗說，「署長來了，工廠降載減產，空氣特別好。」
根據環保署空氣品質即時監測，昨天上午AQI指標為「不健康」，至於PM2.5細懸浮微粒為「四」中等級；對此，地方人士說，林園工業區有中油三輕、四輕及中美和、台塑等超過三十家工廠，空氣品質「建商不願意蓋房、生活機能差，都剩老弱婦孺，空氣怎麼可能好？」
劉新發也要求嚴審台石化新建汽電共生廠，要求高雄市環保局「不要護航工廠、犧牲居民健康」。
面對居民質疑，李應元要求工研院綠能與環境研究所工程師張寶額於林園汕尾國小展示「有害空污工學遠測技術」，張寶額說明以紅外線監測污染源，大幅提升稽查準度，而高雄市環保局長蔡孟裕也到場說明。
蔡孟裕表示，高雄市一百一十九根（工廠）煙囪排放資訊全部上網公開，至於工業區測站將協調經濟部工業局儘速公開。李應元對此承諾，「兩個月內公開排放資訊，讓民眾用手機就知道空污狀況。」
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