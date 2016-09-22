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〈台北都會〉代課老師有勞保 教局：依教師法928沒放假

2016-09-22

〔記者翁聿煌／新北報導〕因為修法不及，勞工在下週九二八教師節還是能放一天假，但是為數眾多的高、國中和國小代理代課教師，雖然保勞保，卻不能休假，教育局副局長黃靜怡說，依教師法規定，代理代課教師必須依據公務人員週休二日實施方法，教師節不能休假、也不能補假，公立幼兒園的教保員則可在寒假補假。

中央希望週休二日後取消七天國定假日，但是立法不及，對許多行業聘雇人員也產生能不能休假的混淆，像是保勞保的公私立幼兒園教保員和中小學代理代課教師，都有不同的制度規範。

黃靜怡說，無論長期代理老師或短期代課老師，雖然保勞保，但不適用勞基法，因其身分為教學人員，因此必須適用公務人員週休二日實施辦法，九二八教師節未放假。

公立幼兒園教保員適用勞基法，但因教師節當日還有家長上班，仍有收托需求，已請各園與教保員協商當天上班，擇日補休或於寒假補休，但也有私立幼兒園經與幼教老師、教保員和家長協商後，決定九二八放假一天，引發部分仍須上班的家長抱怨。

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  • 公立幼兒園教保員九二八假期可於日後補休。（記者翁聿煌攝）

    公立幼兒園教保員九二八假期可於日後補休。（記者翁聿煌攝）

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