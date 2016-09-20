〈台北都會〉北市府編2.3億買忠孝營區 打造生技園區
2016-09-20
未來進行ＢＯＴ招商
〔記者黃建豪／台北報導〕北市府計畫在南港區打造生技聚落，先著手編列明年度預算二．三億元，將於明年第一季以有償撥用方式，從中央手上取得忠孝營區，預計最快明年一月提出撥用計畫書後，可趕在年底前動工，將國防部忠孝營區透過ＢＯＴ招商後，打造為臨床藥物實驗室。
北市府計畫中的南港生技聚落，將分三階段進行，並分別坐落於忠孝營區、南港轉運站東側商業區和僑泰興麵粉廠工業區，共三筆都市計畫變更回饋的土地，而隨著產業局已編列預算，代表著計畫的第一階段，也就是忠孝營區的開發將於明年啟動，忠孝營區位於忠孝東路七段上，產業局已通過市政會議的明年度總預算中，編列二．三億元預算，計畫向國產署提出有償撥用忠孝營區土地，該區總開發面積約達一萬三千平方公尺（一．三公頃）。
科技產業服務中心表示，忠孝營區將興建生技企業臨床前試驗研發實驗室及小型試量產工廠，雖希望以研發為主，但仍不排斥醫材廠商進駐，這也是暫時唯一有明確規劃的生技聚落用地，已完成可行性評估和先期規劃，目前正在做招商文件的撰寫，將以ＢＯＴ方式招商，盼爭取民間企業支持。
科技產業服務中心表示，忠孝營區原本是軍備局的工程營產中心，北市府已和中央談妥，要以有償撥用方式取得， 並依其土地公告價值，也就是約二．三億元，因此編列預算後，若能順利通過市議會審議，預計明年一月就提出撥用計畫書給國產署，希望同年三月能完成移撥，讓北市府能於三月底對外招商，並趕在年底前動工。
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