〈中部〉高鐵一票難求 雲林人疾呼增班
年近百萬旅客 不滿減班措施
〔記者詹士弘、蔡宗勳／綜合報導〕高鐵雲林、嘉義站旅運人次持續成長，在中秋連假都一票難求，多數已被預訂，現場只能購買自由座碰運氣；尤其高鐵雲林站七月被減班，民眾都相當不服，希望能夠增班，嘉義人也建議非尖峰時段，加開北上班次。
高鐵推估一年有近百萬人次在雲林站購票，如加計抵站旅客，一年進出人口約達兩百萬人次，「每次搭乘高鐵，發現雲林上下車的旅客都比苗栗、彰化多很多。」縣議員李明哲表示，雲林站一小時南北各有一班列車靠站，每個月就能創造八萬餘名乘客量，每逢連續假日，更是一票難求，高鐵現有的班次已無法滿足雲林縣民的需求，希望縣府要為民眾發聲爭取權益，高鐵公司也應設法解決技術性問題，增班滿足民眾需求。
「一個月有八萬人乘坐，一年就有九十六萬人，近百萬旅客還算少嗎？」縣議員蔡秋敏強調，用總量看雲林站發揮的效應，就知道雲林人多需要高鐵，目前高鐵轉運服務還不夠完善，如果公車轉運到位，乘坐的旅客數會更多，希望趕快增班，更需要不是站站停的直達車。
高鐵雲林站從七月起減班，但乘客人數不減反增，從六月的七萬九千人次，穩定增加至七月的八萬一千人次、八月八萬兩千人次，九月乘客量也持續增溫中；高鐵雲林站表示，為了鼓勵民眾搭乘高鐵到雲林，還特地規劃「高鐵假期」行程，只要來回票價加九十元，就可搭乘九人座福斯休旅車，專人專車導覽旅遊。
高鐵雲林站也表示，雲林站乘客數與預期相差不多，目前乘客人數最高峰是今年二月的九萬三千人次，但當時適逢農曆春節假期，三月掉到六萬五千人次，之後平均值都在八萬人以上，人是需要時間來改變搭乘習慣的，高鐵也會依民眾需求進行調整。
非尖峰時段北上 嘉義促加開
高鐵嘉義站總旅次運量屢創新高，民國一百年時，進出站旅客各突破兩百萬人次，並逐步成長至去年的進站兩百四十三萬餘人次、離站兩百四十二萬餘人次，今年六、七、八月進出站旅客皆逾二十萬人次；由於搭乘高鐵返鄉或出遊的旅客多，嘉義站連星期天熱門時段也很搶手，不少旅客只能買自由座。
黃姓旅客說，嘉義站在非尖峰時段每個鐘頭只有兩班北上列車，車次稍嫌不足，應該增至三班才能滿足旅客需求。對此，高鐵嘉義站表示，目前尖峰時段每個鐘頭有三班北上列車，至於是否會再增班，將做全盤性考量。
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