〈北部〉「醉」後新哥們 脫序辱警銬一起

2016-09-18

〔記者黃美珠／新豐報導〕「哥倆好，一對寶」！年紀相差1歲，姓名也僅差1字的2個羅姓男子，前天初次見面，卻一見如故，不僅當晚補過中秋一起烤肉、狂飲，「醉」後還一起脫序、辱警，以致昨天也被銬在一起移送法辦。

新竹縣竹北警分局山崎派出所前天深夜11點多獲報，指在轄內的坪頂三街、松柏街口有人酒後打架鬧事，聲音大到住戶不堪其擾。

員警到場後發現，馬路地面躺了1名上身赤裸的35歲羅姓男子，全身酒氣沖天，他們耐著性子，勸導「上空」羅男起身返家，沒想到，他竟然醉到需要員警拉一把，只要一鬆手，他就立刻倒回地上。

而另名36歲、曾有公共危險前科、穿白上衣的羅姓男子，則不斷在旁邊嚷嚷，對員警說「我要騎車走了喔，警察不要來抓我」。員警聞言勸阻白衣羅男，還建議他改搭小黃，但是白衣羅男反用台語嗆警「大不了被抓到關起來」，接著用「╳╳娘」辱罵員警。

警方立刻以公然侮辱、妨害公務等罪嫌逮捕白衣羅男，這時原本癱倒在地的「上空」羅男突然起身，衝向逮捕白衣羅男的2名員警，狀似要幫新朋友解圍，以致「上空」羅男也一併被依妨害公務罪嫌逮捕。

警方直言，2男因為姓名、年紀太像，一度誤以為是兄弟。警方說，2男被捕後，仍在派出所撒野，嗆聲要找電視台記者。其中白衣羅男在掙扎時，一度跌倒導致褲子滑落，他則作勢要在派出所內大小便，搞得員警人仰馬翻。