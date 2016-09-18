| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉「醉」後新哥們 脫序辱警銬一起

2016-09-18

〔記者黃美珠／新豐報導〕「哥倆好，一對寶」！年紀相差1歲，姓名也僅差1字的2個羅姓男子，前天初次見面，卻一見如故，不僅當晚補過中秋一起烤肉、狂飲，「醉」後還一起脫序、辱警，以致昨天也被銬在一起移送法辦。

新竹縣竹北警分局山崎派出所前天深夜11點多獲報，指在轄內的坪頂三街、松柏街口有人酒後打架鬧事，聲音大到住戶不堪其擾。

員警到場後發現，馬路地面躺了1名上身赤裸的35歲羅姓男子，全身酒氣沖天，他們耐著性子，勸導「上空」羅男起身返家，沒想到，他竟然醉到需要員警拉一把，只要一鬆手，他就立刻倒回地上。

而另名36歲、曾有公共危險前科、穿白上衣的羅姓男子，則不斷在旁邊嚷嚷，對員警說「我要騎車走了喔，警察不要來抓我」。員警聞言勸阻白衣羅男，還建議他改搭小黃，但是白衣羅男反用台語嗆警「大不了被抓到關起來」，接著用「╳╳娘」辱罵員警。

警方立刻以公然侮辱、妨害公務等罪嫌逮捕白衣羅男，這時原本癱倒在地的「上空」羅男突然起身，衝向逮捕白衣羅男的2名員警，狀似要幫新朋友解圍，以致「上空」羅男也一併被依妨害公務罪嫌逮捕。

警方直言，2男因為姓名、年紀太像，一度誤以為是兄弟。警方說，2男被捕後，仍在派出所撒野，嗆聲要找電視台記者。其中白衣羅男在掙扎時，一度跌倒導致褲子滑落，他則作勢要在派出所內大小便，搞得員警人仰馬翻。

廣告
  • 「上空」羅男躺在地，白衣羅男在旁（左）碎碎念說「要騎車離開」，讓山崎所員警好忙。（記者黃美珠翻攝）

    「上空」羅男躺在地，白衣羅男在旁（左）碎碎念說「要騎車離開」，讓山崎所員警好忙。（記者黃美珠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
宜縣》風雨其實不大… 連假觀光財泡湯

中颱馬勒卡掠過台灣東北部，宜蘭縣雨勢風勢不大，民眾紛紛走出家門，國五昨天下午出現北返車潮，民宿飯店等觀光業者因颱風攪局，遊客紛紛退訂，痛失秋…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：〈北部〉「醉」後新哥們 脫序辱警銬一起


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.