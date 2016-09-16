〈北部〉人事費占4成 明年總預算1030億
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會開議將審查明年預算，市府明年編列預算一○三○億元，較今年九五○億元增加八十億元，是桃園升格為直轄市後，預算首度突破千億元。市長鄭文燦表示，明年預算成長以建設類的資本門為主，雖然預算成長了八十億元，但歲入也增加四十億元，短差從一二○億元增加至一六○億元，整體財政還很健全。
較今年增80億 升格後首破千億
主計處目前正進行歲出、歲入科目整理，各科目支出明細將於下週公布，費用支出最大宗的還是人事費用，扣除教師，桃園市的公務員超過一萬五千人，人事費逾一七○億元；教師費用透過地方教育發展基金執行，人事費約占二三○億元。兩項人事費合計逾四百億元，占總預算的四成左右。
歲出費用中，以教育科學文化支出最高、粗估將近四百億元，其次為經濟發展支出約兩百億元，社會福利支出也達一五○億元；資本門支出約二六○億元，超過廿五％，也創下升格後最高比例。
鄭文燦表示，明年社會福利仍維持今年既有項目，並無新增；此外，包括綠線捷運、社會住宅、圖書館、美術館、河川整治、國民運動中心、楊梅運動園區、五酒桶山工程、八公里免費公車、學校工程，市府堪稱投入大量建設經費。
捷運等交通建設成長最多
明年歲出預算為一○三○億元，歲入為八七○億元，歲入、歲出短差一六○億元，將以賒借收入彌平；歲出將以交通建設成長最多，包含綠線捷運、棕線捷運、鐵路地下化等軌道工程，軌道基金共編列卅億元。此外，桃林鐵路再利用、自強停車場、文昌公園地下停車場，明年也都會動工，至於八公里免費公車，明年中試辦範圍將擴大到五大幹線及部分支線。
社會住宅部分，十處基地明年都會動工，目前住宅基金還有卅四億元，明年將編列十到十五億元；另外，包含桃園、中壢、八德、平鎮、蘆竹國民運動中心都會啟動，而楊梅運動園區總經費十二．五億元也會到位。
鄭文燦表示，明年是升格後第三年，各項重大工程和政策都完成規劃開始執行，增加的預算多挹注在公共建設上，堪稱是桃園的黃金建設年。
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標題：〈北部〉人事費占4成 明年總預算1030億
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