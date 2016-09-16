| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉契子女中秋回娘家 熱鬧鎮瀾宮

2016-09-16

〔記者陳建志、蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕昨天中秋節，約千名大甲鎮瀾宮媽祖的「契子女」，依循傳統齊聚鎮瀾宮一起參拜，廟方準備壽桃、文昌筆與湯圓。另外，昨日大里樹王公與西區梅川畔的茄苳王公廟，也都有全國各地的「契子」陸續前來拜拜，歡度中秋，熱鬧又溫馨。

大里樹王公與西區茄苳王公廟 契子祝壽

昨日鎮瀾宮正副董事長顏清標與鄭銘坤率眾多媽祖的「契子女」參拜，廟內充滿孩童笑聲與哭聲，相當熱鬧。顏清標表示，估計大甲媽祖的契子女約有兩萬人，近年少子化，仍有許多家長帶孩子來讓媽祖收為契子女。

西區梅川畔的茄苳王公廟祀奉一千零廿五年茄苳老樹，中秋節聖誕，市長林佳龍以契子身分前往祝壽。他說前年因建商計畫在茄苳樹前蓋豪宅，地方擔心老樹受影響，最終以易地換容積率方式妥協，未來也將遷移一旁的活動中心，讓老樹棲地擴大，成為教育觀光景點。

昨天也是樹齡八百多歲的大里樹王公聖誕，樹王公廟副主委劉石和表示，因民眾深信當樹王公的「契子」能得到庇佑，不少人從阿公到孫子一家三代都是樹王公的契子，廟方從農曆八月一日就開始有祝壽活動，全國各地的「契子」也陸續前來拜拜換香火，昨天祝壽信徒更是絡繹不絕。

一位住在太平的林先生，昨天帶著二個樹王公的「契子」、念小四的兒子來拜拜，在廟方協助下將茄苳樹葉綁在香火袋上，並拿到香爐上「過火」，希望庇佑小朋友平安長大。

廣告
  • 昨天是大里樹王公聖誕，兩位念小學樹王公的「契子」，拿著香火袋虔誠跪地膜拜。（記者陳建志攝）

    昨天是大里樹王公聖誕，兩位念小學樹王公的「契子」，拿著香火袋虔誠跪地膜拜。（記者陳建志攝）

  • 大里樹王公的「契子」昨天從各地前來祝壽，並帶回綁上茄苳樹葉的香火袋。 （記者陳建志攝）

    大里樹王公的「契子」昨天從各地前來祝壽，並帶回綁上茄苳樹葉的香火袋。 （記者陳建志攝）

  • 鎮瀾宮契子女團聚參拜。（記者張軒哲攝）

    鎮瀾宮契子女團聚參拜。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
1500契子女回娘家 熱鬧奉天宮

嘉義縣新港奉天宮昨天上午舉行「開台媽祖契子女 中秋回宮大團圓」活動，雖然莫蘭蒂颱風外圍環流帶來風雨，仍有全國各地一千五百多名媽祖「契子女」回…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：〈中部〉契子女中秋回娘家 熱鬧鎮瀾宮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.