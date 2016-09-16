〈中部〉契子女中秋回娘家 熱鬧鎮瀾宮
2016-09-16
〔記者陳建志、蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕昨天中秋節，約千名大甲鎮瀾宮媽祖的「契子女」，依循傳統齊聚鎮瀾宮一起參拜，廟方準備壽桃、文昌筆與湯圓。另外，昨日大里樹王公與西區梅川畔的茄苳王公廟，也都有全國各地的「契子」陸續前來拜拜，歡度中秋，熱鬧又溫馨。
大里樹王公與西區茄苳王公廟 契子祝壽
昨日鎮瀾宮正副董事長顏清標與鄭銘坤率眾多媽祖的「契子女」參拜，廟內充滿孩童笑聲與哭聲，相當熱鬧。顏清標表示，估計大甲媽祖的契子女約有兩萬人，近年少子化，仍有許多家長帶孩子來讓媽祖收為契子女。
西區梅川畔的茄苳王公廟祀奉一千零廿五年茄苳老樹，中秋節聖誕，市長林佳龍以契子身分前往祝壽。他說前年因建商計畫在茄苳樹前蓋豪宅，地方擔心老樹受影響，最終以易地換容積率方式妥協，未來也將遷移一旁的活動中心，讓老樹棲地擴大，成為教育觀光景點。
昨天也是樹齡八百多歲的大里樹王公聖誕，樹王公廟副主委劉石和表示，因民眾深信當樹王公的「契子」能得到庇佑，不少人從阿公到孫子一家三代都是樹王公的契子，廟方從農曆八月一日就開始有祝壽活動，全國各地的「契子」也陸續前來拜拜換香火，昨天祝壽信徒更是絡繹不絕。
一位住在太平的林先生，昨天帶著二個樹王公的「契子」、念小四的兒子來拜拜，在廟方協助下將茄苳樹葉綁在香火袋上，並拿到香爐上「過火」，希望庇佑小朋友平安長大。
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