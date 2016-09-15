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〈北部〉南庄線減班不便民 苗客允將增2班

2016-09-15

〔記者蔡政珉／南庄報導〕南庄鄉之前因為苗栗客運減班，鄉親反映造成來往頭份、竹南市區不便，立委徐志榮昨天在南庄鄉公所召開協調會，苗栗客運同意將在十月十日前增加兩班車次。南庄鄉長賴盛為表示，將聽取鄉親意見，提出建議增加班次的時段給苗栗客運。

徐志榮表示，在商言商，可以理解苗栗客運考量營運成本負擔，但是公車減班使得部分居民權益受損，希望苗栗客運酌量增班，徐志榮也表示將會研究補貼苗栗客運損失的辦法。

賴盛為表示，南庄鄉不少鄉親都會到頭份市、竹南鎮購物、就醫、就學，對於大眾運輸的依賴性很高，因此之前苗栗客運一減班，不少鄉親都覺得相當不便，所以希望苗栗客運能夠酌量增加車次，方便鄉親。

苗栗客運則表示，目前因亞太創意技術學院、育達科技大學招生人數減少，連帶使得載客量也減少，所以之前才會陸續酌量減班，維持公司營運。但是為了方便民眾搭車便利性，願意微調車次，服務民眾往來需求。

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