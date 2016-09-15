〈中部〉罕病童媽媽 雙手見母愛

2016-09-15

母親的手影像展

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕安道基金會舉辦「母親的手－影像展覽」，在嘉義縣人力發展所登場，農村攝影師黃名毅擔綱攝影，呈現嘉義女性在工作成就、家庭親子之間的影像，並寫出活力新女性的故事。

安道基金會執行長吳敏華說，這項展覽懸掛二十八幅相片及百年女性影展掛軸，並請黃名毅掌鏡拍攝六位具代表性指標的婦女。

總統教育獎得主、嘉縣民雄鄉學童郭郁暄罹患罕病，她的母親劉薰璟長年照顧她，過去各界關注郭郁暄繪畫天分及對抗疾病的過程，黃名毅則從母女互動中，拍攝劉薰璟為孩子穿襪、指導繪畫的一幕，從母親的雙手刻劃女性的偉大與母愛，更為感人。

吳敏華表示，展演包括稻草創意文化培力成果展，有社區婦女製作的拍打棒、稻草筆、稻草掃把等，並結合「笑咪咪懸絲偶劇團」，將鄉土劇融入性別議題做為演出戲碼，動、靜態展覽展期至二十三日，之後陸續於嘉縣客家文化會館、聖心教養院及嘉縣表演藝術中心等地展出。