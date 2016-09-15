| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉罕病童媽媽 雙手見母愛

2016-09-15

母親的手影像展

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕安道基金會舉辦「母親的手－影像展覽」，在嘉義縣人力發展所登場，農村攝影師黃名毅擔綱攝影，呈現嘉義女性在工作成就、家庭親子之間的影像，並寫出活力新女性的故事。

安道基金會執行長吳敏華說，這項展覽懸掛二十八幅相片及百年女性影展掛軸，並請黃名毅掌鏡拍攝六位具代表性指標的婦女。

總統教育獎得主、嘉縣民雄鄉學童郭郁暄罹患罕病，她的母親劉薰璟長年照顧她，過去各界關注郭郁暄繪畫天分及對抗疾病的過程，黃名毅則從母女互動中，拍攝劉薰璟為孩子穿襪、指導繪畫的一幕，從母親的雙手刻劃女性的偉大與母愛，更為感人。

吳敏華表示，展演包括稻草創意文化培力成果展，有社區婦女製作的拍打棒、稻草筆、稻草掃把等，並結合「笑咪咪懸絲偶劇團」，將鄉土劇融入性別議題做為演出戲碼，動、靜態展覽展期至二十三日，之後陸續於嘉縣客家文化會館、聖心教養院及嘉縣表演藝術中心等地展出。

廣告
  • 攝影師黃名毅拍攝劉薰璟為女兒郭郁暄指導繪畫的影像。（記者林宜樟翻攝）

    攝影師黃名毅拍攝劉薰璟為女兒郭郁暄指導繪畫的影像。（記者林宜樟翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
連假恐又瘋抓寶 王功居民籲自律

手機遊戲寶可夢瘋潮席捲全台，彰化王功漁港近日也成為炙手可熱的抓寶勝地，因頻頻出現快龍、乘龍等稀有級的神奇寶貝，吸引不少訓練師遠地而來，卻也造…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：〈中部〉罕病童媽媽 雙手見母愛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.