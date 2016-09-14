〈台北都會〉抽查烤肉用品 近3成標示不合格
2016-09-14
〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北市政府經濟發展局抽查中秋節烤肉用品一百六十五件，有四十八件標示不合格，佔了廿九．一％，其中以烤肉網及烤肉夾最多，經發局長施威全說，標示不清，民眾恐買到來路不明或品質不佳的產品，有危害安全及健康等疑慮，已要求業者改善，複查仍未改善者，最高罰廿萬元罰鍰。
烤肉網、烤肉夾 佔最多
經發局抽查轄內各大賣場及一般商號販售的烤肉用品，包含烤肉架、烤肉網、烤肉刷、烤肉夾、鋁箔製品、木炭類商品、火種等共一百六十五件，四十八件標示不合格，不合格商品以烤肉網及烤肉夾最多，違反項目以未完整標示用途、使用方法及保存方法為主，其次為未完整標示商品製造（進口）商資訊，如名稱、電話與住址、製造日期及原產地等事項。
品質不佳用品恐影響健康
施威全表示，烤肉用品標示不清，民眾恐買到來路不明或品質不佳的產品，尤其在高溫燒烤過程，和食材直接接觸，難免有衛生安全疑慮，消費者購買時，應多留心商品名稱、商品製造商名稱、電話及住址、產地、主要成分材質、製造日期、用途、使用方法、保存方法等資訊。
雙和醫院營養室組長莊世玟提醒，中秋烤肉要把握「四少一多」的健康原則，四少就是少油、少糖、少鹽、少膽固醇，一多則是多青菜，近年烤肉吹起日韓風，許多人購買日式或韓式烤肉醬，要注意有些日韓系的烤肉醬熱量以及鹽、糖含量有時比普通烤肉醬高五成至一倍，避免影響健康。
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