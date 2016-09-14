| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉抽查烤肉用品 近3成標示不合格

2016-09-14

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北市政府經濟發展局抽查中秋節烤肉用品一百六十五件，有四十八件標示不合格，佔了廿九．一％，其中以烤肉網及烤肉夾最多，經發局長施威全說，標示不清，民眾恐買到來路不明或品質不佳的產品，有危害安全及健康等疑慮，已要求業者改善，複查仍未改善者，最高罰廿萬元罰鍰。

烤肉網、烤肉夾 佔最多

經發局抽查轄內各大賣場及一般商號販售的烤肉用品，包含烤肉架、烤肉網、烤肉刷、烤肉夾、鋁箔製品、木炭類商品、火種等共一百六十五件，四十八件標示不合格，不合格商品以烤肉網及烤肉夾最多，違反項目以未完整標示用途、使用方法及保存方法為主，其次為未完整標示商品製造（進口）商資訊，如名稱、電話與住址、製造日期及原產地等事項。

品質不佳用品恐影響健康

施威全表示，烤肉用品標示不清，民眾恐買到來路不明或品質不佳的產品，尤其在高溫燒烤過程，和食材直接接觸，難免有衛生安全疑慮，消費者購買時，應多留心商品名稱、商品製造商名稱、電話及住址、產地、主要成分材質、製造日期、用途、使用方法、保存方法等資訊。

雙和醫院營養室組長莊世玟提醒，中秋烤肉要把握「四少一多」的健康原則，四少就是少油、少糖、少鹽、少膽固醇，一多則是多青菜，近年烤肉吹起日韓風，許多人購買日式或韓式烤肉醬，要注意有些日韓系的烤肉醬熱量以及鹽、糖含量有時比普通烤肉醬高五成至一倍，避免影響健康。

廣告
  • 經發局派員到大賣場稽查烤肉用品，發現近3成標示不合格。 （記者何玉華攝）

    經發局派員到大賣場稽查烤肉用品，發現近3成標示不合格。 （記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
鶯歌鳳鳴淹水苦 換排水管還要等

鶯歌鳳鳴地區每逢大雨便出現排水不良的問題，鳳鳴國中、鳳鳴派出所都曾遭水淹，議員蘇有仁要求水利局解決，目前已規劃鶯桃路四一三巷、鶯桃路六六八巷…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：〈台北都會〉抽查烤肉用品 近3成標示不合格


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.