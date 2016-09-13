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〈南部〉口交白嫖少女 法官認屬性交判刑

2016-09-13

工程師認非性交 拒付錢

〔記者黃良傑／高雄報導〕郭姓工程師約砲17歲少女，談好性交易一次3千元，但少女僅對他口交，郭男對少女摸胸、親吻，最後以未性交拒付3千，少女不滿被白嫖報案，法官認定口交也是性交，依違反兒童及少年性交易防制條例，判郭徒刑2月，得易科罰金、緩刑2年，並向公庫支付3萬元。

判決書指出，31歲郭男於今年1月間網路結交被害少女，2人約定性交易，見面後少女曾告知其年齡17歲，進入汽車旅館後，少女以手撫摸被告下體，並為他口交。

對兒少性交易 判刑2月

2人在汽車旅館過了一夜，隔天起床，工程師撫摸少女胸部並親吻嘴巴，事後卻未付3千元約砲費，少女不滿遭白嫖，向台南市警局婦幼隊報案，轉由高雄市警方偵辦。檢警調查確認非性侵案，依違反兒童及少年性交易防制條例起訴。

法官審結認為，被告與少女既已議妥性交易之時間、價格，而且「性交行為」涵括口交或性器接合等行為，縱使被告事後未給付價金，仍視為性交易既遂之犯行，但顧及被告一時失慮，且無前科紀錄，因此從輕發落，全案可上訴。

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