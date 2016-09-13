〈中部〉台中港三井outlet 預計後年營運

2016-09-13

佔地十八公頃 訂二十日簽約

〔記者張軒哲／台中報導〕頗受海線居民關注的三井outlet開發案，將於廿日在台中市府進行簽約儀式，十二日立法院副院長蔡其昌會勘台中港預定地，並聽取台中港務分公司與三井公司簡報。三井outlet佔地面積十八公頃，第一期三公頃商場預計後年營運，民眾用餐又可欣賞港畔風光，將可帶動台中港區發展。

第一期開發三公頃 做為商場

蔡其昌與日本三井不動產公司總經理下町一朗，昨日在台灣港務公司總經理李泰興的陪同下，會勘台中港旅客中心旁的三井開發預定地。蔡其昌指出，港區居民常感嘆台中港有港無市，這地方長期生活機能不好，也沒有商業的活動，只有港口相關行業，而台中港的產業型態須調整與轉變，期透過三井公司這次指標性的投資案，引進更多企業來台中港開發投資，觀光就業機會增加，對於都市樣貌的翻新、產業的翻轉，都有很大的助益，生活機能也更好。

三井公司開發大型購物商場引進觀光休閒產業以及建構遊艇碼頭的停泊港，民眾可以購物、親水，讓台中港發揮更大效益。李泰興說，台中港主要是以貨運為主，現在逐漸轉型往遊憩觀光方面發展，搭配觀光水岸碼頭規劃，三井公司是第一個案子，也期待能帶動整體區域發展。九月廿日與三井公開簽約，年底完成環評，辦理土地點交，後年底開發營運，朝向多元化發展，帶動地方就業機會。

三井公司開發投資面積全部十八公頃，租約廿年，目前預計第一期先開發三公頃基地面積做商場，帶動區域發展，希望在後年底可以完工營運；第二期部分會再評估，將計畫興建遊樂設施與電影院等相關休閒娛樂場域。

三井公司總經理下町一朗表示，三井在日本橫濱、千葉、神戶以及仙台的商場都建設在港灣旁邊，海外有中國寧波、馬來西亞吉隆坡、台灣林口的設場經驗，看好台中港這塊腹地的發展。

梧棲頂寮里長鐘金水表示，三井outlet可帶動整個港區發展，希望梧棲能像台中市區一樣繁榮，尤其市府之前在頂寮里規劃ＢＲＴ行控中心這處閒置兩年的土地，也能儘快活化，搭配三井outlet開發，替港區帶來商機。