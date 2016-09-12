〈台北都會〉復興崗蓋公宅 地不再要一半

2016-09-12

不要求對分 柯：與國防部協商

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲昨天早上出席在國防大學復興崗校區舉辦的「一○五年後備軍人運動大會」，會後受訪談及「校地釋出」議題時，他態度趨軟，不再主張國防大學必須釋出半數校地，而是要考量使用範圍、替代空間，合作方向還要與國防部討論，「大家覺得OK才能去做」。

去年立委選舉期間，時任台北市議員的吳思瑤屢次提到，國防大學復興崗校區面積廣達四十公頃，卻遭軍方佔地六十五年，阻礙北投發展，要求北市府向國防部討地，以利當地開發。柯文哲表示認同，並批評四十公頃用於國防教育「實在太大了」，會將復興崗納入北投再生計畫。

當時的國防部發言人羅紹和則回嗆，「現階段沒有任何討論空間，也不認為校地有浪費狀況」。

助北投再生 索地開發態度軟化

但吳思瑤仍未放棄，去年十二月廿八日與柯P到復興崗校區說明「北投再生計畫」，要求國防部配合北市府釋出「至少一半校地」，推動「四＋一方案」，由北市府闢建公宅、公園綠地、長照基地及智慧型產業研發基地，其餘則保留國防教育用途。不過，國防部認為此行有競選造勢意味，將兩人擋在校門外。

事隔近九個月，吳思瑤升等為立委，還與柯文哲以「貴賓」身分出席復興崗校區的後備軍人運動大會。不過，柯會後受訪談及校地釋出議題時，態度明顯放軟，他說，若要使用復興崗校地，需考量使用範圍及需求，並思考有無替代空間，例如，北市有無可補還的土地，或能否提出符合國防部期待的反饋，這些方案都要和國防部協調。

柯文哲也說，他明白復興崗校區仍有必要設施所需的空間，因此不再主張「一半一半」，市政府會和國防部坐下來協談，雙方要有共識才會進一步合作。

改提三方案 含四＋一共同開發

吳思瑤則透露，「復興崗案」由她居中協調，北市府已提交三項方案給國防部：以地易地、共同開發及容積調派，而「共同開發」即「四＋一方案」，未來的開發獲利，由北市府與國防部按比例分配；國防部內部評估中。

吳思瑤補充，北投區主要有兩塊地要與國防部合作，第一、中心新村全區保留；第二、釋出復興崗校地闢公宅、助開發。前者，國防部已在七月承諾無償供北市府活化利用，後者屬長程合作方案，還須多討論，不可能一步到位。不過，考量闢建公宅是總統蔡英文及柯文哲的重要政見，期盼兩年內能有具體合作方向。

都發局表示，若能爭取到復興崗校區，有助推動北投再生計畫，北市府與國防部近期會再討論。