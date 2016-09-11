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〈中部〉防治菸害 首創校園ｉ互動

2016-09-11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕衛生局十日啟動菸害互動知識館，正式開跑巡迴十六所小學，導入３Ｃ科技，利用定位系統以平板電腦導覽，學童手持平板電腦進入館中就能互動體驗菸害知識，活發生動的圖文教學，盼讓學童從小就拒菸，推廣家人不吸菸。

國內每十名成人就有一人吸菸，台中市青少年吸菸率一．九％，約廿％學生接觸菸品，在家二手菸曝露率也超過卅％，衛生局首創菸害互動知識館，利用平板電腦以定位系統做導覽。

衛生局長徐永年和教育局主秘鄧進權和校長、學生等人昨在大勇國小正式啟動菸害互動知識館，徐永年帶小朋友手拿平板電腦一一體驗四個主題館「菸的秘密」、「菸害的影響」、「豐富知識」和「無菸最健康」。

菸害互動館不同書面或講座宣導，手上的平板電腦鄰近主題區就會有相應的畫面和語音導覽，搭配簡單可愛的圖文教學，盼提升學童了解菸害的重要性，進一步回家宣導。

徐永年教導小朋友，抽菸傷肺、咳嗽甚至會有肺積水危機，呼吸就像一直在溺水，抽菸也造成肺癌、口腔癌等多種癌症，不要嘗試吸菸；大勇國小六年級的黃姓學童說，爸爸吸菸十多年，不但有害健康而且身上有菸臭味，會把學到的菸害知識告訴他要戒菸。

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  • 衛生局長徐永年帶領學童配合平板電腦定位導覽菸害互動知識館，了解菸害危險。（記者蔡淑媛攝）

    衛生局長徐永年帶領學童配合平板電腦定位導覽菸害互動知識館，了解菸害危險。（記者蔡淑媛攝）

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