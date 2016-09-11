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〈中部〉長照2.0 林萬億看重社區據點

2016-09-11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕長期照護十年計畫2.0說明會，昨天在彰化演藝廳舉行，行政院政務委員林萬億強調，目前全國有二千多個社區關懷據點，大多靠志工經營，未來將把場地與服務能量較大的據點，協助它們擴大服務，成為在地長照第一線的尖兵！

縣長魏明谷表示，縣府將全力爭取長照十年2.0的試辦計畫，不論是社區整合型服務中心、複合型日間服務中心或是巷弄長照站，都會力爭試辦，希望能夠提供給銀髮長者最好的照護品質。

縣議員林世賢強調，隨著高齡化時代來臨，長照更應該重視預防醫學，因為「健康的餘命」才是首要任務，也就是不只要延年益壽，還要能夠健康活動，所以希望能夠重視社區關懷據點的設立，為長者生活注入活力泉源。

和美鎮代表林明生指出，在地安老的課題，應該要善用社區、寺廟與學校的資源，打造深入村莊的照護據點，才能「活更老」，還要「健康的老」。

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