〈南部〉海巡屏東艦 中秋連假開放參觀

2016-09-10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕海巡署千噸級台東艦及屏東艦將於下週三（十四日）成軍，中秋連假期間，海巡署在新濱碼頭開放民眾登艦參觀，艦上有專人導覽新式武器。

海巡署將於新濱碼頭為台東、屏東艦舉行成軍儀式，兩艘巡防救難艦由旗津高鼎造船承造，屬「強化海巡編裝發展方案」，前兩艘苗栗、桃園艦已下水服勤。成軍儀式後，屏東艦將於十五、十六日上午十點至下午五點開放民眾登艦參觀。

海巡署南機隊表示，艦上有駕駛台、水砲、四○快砲、警備救難小艇、飛行甲板、水上摩托車等六站，每站可停留三分鐘，總時程約二十分鐘，每站皆有專人解說引導，而新造巡緝艇10052也同步開放登艦。

官員表示，新濱碼頭將展示海域執法（查緝走私）、海事服務（救生救難）、海洋保護（海洋環境永續）等執法現況，歡迎民眾攜帶身分證件（身分證、健保卡或駕照等）進港參觀。

港務人士指出，中秋連假期間，民眾除可登艦參觀，高雄展覽館也將舉行高雄國際海事展，展出國防工業、船舶及綠能等一千個攤位，民眾可前往欣賞國內造船產業機件、船舶及行銷動能，展期至十七日。