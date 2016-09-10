| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉海巡屏東艦 中秋連假開放參觀

2016-09-10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕海巡署千噸級台東艦及屏東艦將於下週三（十四日）成軍，中秋連假期間，海巡署在新濱碼頭開放民眾登艦參觀，艦上有專人導覽新式武器。

海巡署將於新濱碼頭為台東、屏東艦舉行成軍儀式，兩艘巡防救難艦由旗津高鼎造船承造，屬「強化海巡編裝發展方案」，前兩艘苗栗、桃園艦已下水服勤。成軍儀式後，屏東艦將於十五、十六日上午十點至下午五點開放民眾登艦參觀。

海巡署南機隊表示，艦上有駕駛台、水砲、四○快砲、警備救難小艇、飛行甲板、水上摩托車等六站，每站可停留三分鐘，總時程約二十分鐘，每站皆有專人解說引導，而新造巡緝艇10052也同步開放登艦。

官員表示，新濱碼頭將展示海域執法（查緝走私）、海事服務（救生救難）、海洋保護（海洋環境永續）等執法現況，歡迎民眾攜帶身分證件（身分證、健保卡或駕照等）進港參觀。

港務人士指出，中秋連假期間，民眾除可登艦參觀，高雄展覽館也將舉行高雄國際海事展，展出國防工業、船舶及綠能等一千個攤位，民眾可前往欣賞國內造船產業機件、船舶及行銷動能，展期至十七日。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
縣府與人安攜手 輔導街友就業

台東縣政府列冊街友穩定就業超過三個月，可領生活獎勵金，甚至補助租屋！縣府社會處與人安基金會台東平安站鼓勵街友重新回歸職場，昨天中秋節活動中，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：〈南部〉海巡屏東艦 中秋連假開放參觀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.