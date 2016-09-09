〈南部〉肩旋轉肌袖破裂 復健5月才復元

2016-09-09

〔記者林孟婷／永康報導〕「常常肩膀緊活動很不舒服，醫生，我這是不是五十肩啊？」一名五十多歲女性因騎機車跌倒肩膀著地，休息後疼痛稍有改善，但肩關節活動仍明顯受限，經過高雄榮總台南分院骨科醫師陳建宏檢查後，確定是肩旋轉肌袖破裂，經五個月復健後恢復手臂正常活動。

陳建宏表示，「肩旋轉肌袖」是肩膀的第二層肌肉群，主要的功能是維持肩關節的活動及穩定性，包括前舉、外展、外轉及內轉等，都必須靠它運作，當旋轉肌破裂像是其中的一條或多條肌肉受傷，會造成肩膀疼痛、無法施力、手不舉等症狀，甚至因疼痛而影響睡眠品質。

陳建宏指出，因為症狀和五十肩很相似，常被誤診為五十肩，而錯失手術的黃金時機。