〈台北都會〉新北市長盃棒球賽 校長、教練先較勁
2016-09-07
〔記者葉冠妤／新北報導〕市長盃三級棒球錦標賽昨於新莊棒球場熱鬧開打，新北市長朱立倫穿起一身棒球裝替參賽者加油，同時致贈獎勵金給在亞洲（U18）青棒錦標賽奪銀的選手，朱致詞時表示，新北市的少棒、青少棒、青棒球隊目前共四十支，能依國中小、高中的比例形成金字塔體系，讓球員安心銜接升學，勇敢追求棒球夢。
朱立倫還授旗給新成軍的鶯歌尖山國中、三重正義國小兩支學校代表隊，歡迎他們加入新北市棒球大家庭。開球儀式則由剛加盟中信兄弟隊的陳琥擔任投手，今年在美國小馬聯盟賽事表現亮眼、投打捕俱佳的林辰勳，則擔任打擊手。
各校校長、教練也緊接著展開藍白對抗賽，站上打擊和守備位置，互相較勁，展現新北推動棒球的決心。新北市教育局指出，這次的市長盃賽事分成少棒、青少棒、青棒木棒、青棒鋁棒及青棒高中社團組，總共三級、五組。昨天共卅三支隊伍齊聚誓師，由青棒鋁棒組率先於大都會棒球場、中山棒球場展開比賽，賽事預計於廿一日結束。
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