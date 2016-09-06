〈台北都會〉中秋烤肉趣 14河濱公園開放
14日17時至18日24時
〔記者何世昌、張凱翔／台北報導〕九月十五日至十八日是「中秋連假」，北市府水利處開放十四座、廿三處河濱公園指定區供民眾野炊，開放時間為九月十四日傍晚五時至十八日午夜十二時。水利處提醒，民眾若在非指定區野炊或在全區棄置垃圾，經巡查人員勸導未改善者，將處二千四百元以上罰鍰。
水利處表示，延平河濱公園、華中河濱公園、道南河濱公園、成美河濱公園、百齡河濱公園內設有「野炊區」，除了颱風期間外，平時開放民眾烤肉。
中秋連假加碼開放十座河濱公園，分別是彩虹河濱公園（麥帥二橋下）、觀山河濱公園（高速公路內湖橋下）、美堤河濱公園（大直橋下）、大佳河濱公園（大直橋下）、圓山河濱公園（中山橋上游溜冰場周邊）、景美河濱公園（北新橋下）、福和河濱公園（福和橋下）、馬場町河濱公園（馬場疏散門廣場前）、雙溪河濱公園（左岸福林橋下、右岸文昌橋下、右岸雨農橋下）、華中河濱公園（華中橋下閒置空間、下游側圓形廣場、光復橋下）。
6處公園可施放爆竹
水利處並開放河雙廿一號河濱公園（龍舟點睛場）、福和河濱公園（福和橋上游一百公尺範圍內）、福安河濱公園（不包括人行道及木質地板區）、富洲河濱公園（不包括人行道區）、關渡水岸公園（不包括自行車道、木質地板及人行道區）、社子島新舊兩堤間龍舟碼頭（不包括人行道區）等六處，中秋連假可施放爆竹。
水利處提醒，民眾若在非開放區從事野炊或施放煙火，或沒自行帶走垃圾，經巡查人員勸導不從者，將處二千四百元以上罰鍰；消防局則說，施放煙火受《爆竹煙火管理條例》管理，民眾務必使用政府核可的爆竹，且注意勿打擾民生或造成公安危險，否則處三千元以上罰鍰。
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標題：〈台北都會〉中秋烤肉趣 14河濱公園開放
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