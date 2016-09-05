〈台北都會〉求快做政績？公托爆請款、驗收爭議
一年平均開設10間 速度居全國第一
〔記者張安蕎／新北報導〕公托為新北重大政策，社會局平均一年可開設十間公托，成立速度之快，全台之最，但多家公托施工廠商日前拉起白布條，抗議社會局為了幫朱立倫市長做剪綵政績，規避正常採購模式，導致三峽中園、新店北新公托中心爆出請款爭議，有違反採購法之嫌，公托內的設備更未經過官方驗收，恐有安全隱憂。
趕給市長剪綵？ 廠商未簽約即施工
中園公托於去年八月五日開幕，出面抗議的下游施工廠商代表陳先生表示，社會局為了求快，竟在未與得標業者簽約，也未有施工圖及相關計畫的情況下，直接要求下游廠商進場，因此他們只能「憑感覺」施工，得標的業者則依現場施工情況，描繪設計圖，如此便可省下一個月的服務計畫書擬定時程，直到完工前夕，社會局才與得標業者簽約。
陳先生說，社會局還不斷向廠商強調，「剪綵時間已經訂好，一定要在兩個月內完工」，下游廠商都誤以為得標業者已和官方簽約，才會加緊趕工，孰料竟是便宜行事、投機取巧，造成廠商們權益不受保障，最離譜的是，中園公托竟在沒有驗收、標案未結、尾款未付清的情況下開幕。
中園公托營運年餘 內部設備未驗收
議員許昭興質疑，中園公托已營運一年多，內部的消防、電源、置物櫃、地板等設備，竟沒有經過驗收的核銷程序，無法認列為社會局公物，萬一出了意外，責任歸屬該如何釐清？幼兒的安全保障為何？
業者、社會局澄清 幼兒安全受保障
中園公托得標業者「中華民國文教產業發展協會」理事長張義雄澄清，中園公托是合法立案機構，消防、安檢都合格，沒有驗收上的問題，設備也改請其他廠商，進行保固及維護責任。
社會局兒童托育科長林秀穗則擔保，公托內的設備在完工之際，依法就屬於社會局的公有財產，幼兒安全絕對受到保障。
社會局：工程驗收責任在得標業者
林秀穗說，得標業者跟包商之間有問題，所以目前沒有完成工程驗收，但依據契約，工程驗收的責任是在得標業者，業者必須針對施工負完全責任，社會局則是在一年後，勞務契約到期時，針對經營、管理部分，向業者做驗收。她澄清，廠商得標，完成議價後，與社會局的契約便成立，沒有完工前才簽約一事，局方也都依照採購法規定行事。
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