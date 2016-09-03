〈台北都會〉老人自費安養中心 5年虧1.8億
議員批老人政策毫無規劃
〔記者郭逸／台北報導〕北市成立「自費安養中心」，讓長者自費租屋並享有社區化照護服務，但民國一百年至一○四年，安養中心短絀高達一億八千多萬元；市議員痛批市府對「錢坑」視而不見，只會省小錢掩飾社會局的既有虧損，市長柯文哲「省長」破功，老人政策也毫無規劃。
社會局稱擬研議收費標準
社會局副局長黃清高表示，將依規費法，研議安養中心服務費的收費標準，盼減輕財政負擔；他也說，安養中心短絀多寡視中央政府補貼而定，蔡英文政府的老人政策提倡在宅照護，減少預算金額，社會局想方設法節流，除編列定額預算，也外包伙房，減少人力開支。
因應高齡化社會，社會局民國七十二年在文山區興隆路一帶設立老人自費安養中心，凡是身體健康、足以自理生活，並具備繳費能力的六十五歲以上人口都可入住，院區均為單、雙人套房，收費視房型而定，入住長者每月支付七千元至一萬元房租。
不過，老人自費安養中心成為市府的錢坑，根據統計，民國一百年至一○四年間，安養中心累計短絀高達一億八千八百七十六萬元，民國一百年短絀更高達六千三百多萬元，雖逐年降低，平均每年仍虧損三千七百七十五萬元，均由社會局編列公務預算支應。
市議員陳重文不滿地說，柯文哲取消訂報、成立通訊軟體群組傳訊代替電話以節省電話費、出國不搭商務艙等，只會省小錢，去年更宣布取消重陽敬老金，因引發眾怒，成為焦點話題，但對社會局既有虧損「視而不見」，也從未關心社會局編列預算的狀況。
市議員王閔生說，安養中心五年虧損一億八千多萬就是「有問題」，市府應將社福預算「花在刀口上」，目前仍看不出柯市府的老人政策重點，建議柯文哲結合中央的長照計畫，否則市府會變成無頭蒼蠅，對長者照護毫無頭緒。
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標題：〈台北都會〉老人自費安養中心 5年虧1.8億
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