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〈北部〉賣場設回收機 3支空瓶換1元

2016-09-02

儲值在環保卡可折抵商品

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣環保局今年初引進東部第一台「ＡＲＭ自動回收機」，放在花蓮文創園區，但民眾反應回收不便，環保局九月起改放在花蓮家樂福大賣場Ｂ１地下室停車場，三個回收瓶罐就能兌換一元，儲值在賣場送的「環保卡」內，可在賣場內折抵商品。民眾說，「比外面回收商的價格還好！」

每回收三支空瓶可加值一元，民眾回收時需逐一把瓶罐放入回收口，且需注意罐子「條碼朝上」，機器才能掃描，回收完成後列出明細單，到賣場櫃台就能換到一張儲值卡，內可儲值現金！第一次使用的陳媽媽說，隨手帶來家裡的十幾支瓶罐回收，沒想到還能換儲值現金「感覺划算」，下次要帶多一點！

賣場經理蕭錫安說，這是該公司全台灣第一個有ＡＲＭ自動資源回收機的分店，如成效很好，也希望推展到全台灣各分店，能和各地環保局一起合作！他說，並不擔心民眾「大量兌換」，如果民眾真的有那個心意也無妨，而目前儲值卡設定是每天最多儲值三百元，等於九百個瓶罐。

花蓮縣環保局長饒忠則說，花蓮縣去年回收率四十％多，但環保署今年訂給花蓮的目標是四十八％，是非常艱難的挑戰，希望藉由和賣場結合，回收換錢儲值抵扣商品，增加誘因；預計推行一年後進行評估，哪一處地點可以方便民眾使用，或增加放置地點。

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  • ARM自動回收機設在花蓮家樂福賣場地下一樓停車場，方便民眾把家中回收瓶罐運送來回收。（記者花孟璟攝）

    ARM自動回收機設在花蓮家樂福賣場地下一樓停車場，方便民眾把家中回收瓶罐運送來回收。（記者花孟璟攝）

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