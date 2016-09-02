〈中部〉海線新景點 高美濕地景觀橋啟用
獲得國家建築金質獎
〔記者歐素美／台中報導〕市府昨舉行高美濕地景觀橋啟用典禮！前台中市議長張清堂、副議長張清照兄弟、立法院副院長蔡其昌及市議員楊典忠、尤碧鈴、王立任、建設局長黃玉霖皆出席剪綵。張清照表示，景觀橋獲得國家建築金質獎，成為海線新指標；蔡其昌則說，地方不分黨派爭取建設，打造海岸觀光藍帶，一起提升海線觀光資源。
雙弧曲線、雙斜張橋
高美濕地景觀橋斥資兩億元、歷時兩年興建完成，橋樑跨越一百廿公尺寬的清水大排，是國內少見的雙弧曲線、雙斜張橋，橋面總長兩百六十五公尺、寬七．二公尺，兩側引道總長一百卅二公尺，上面設有觀景平台，民眾可在橋上欣賞高美濕地的美景。
建設局指出，為避免對當地生態環境造成衝擊，高美濕地景觀橋採不落墩的浮橋設計，並採低誘蟲性照明系統，具有良好的抗風行為，可充分確保橋樑結構的安全性。景觀橋是市長林佳龍推動「海線雙星」建設的一環，後續將有更多工程逐步完工啟用，以推動地方觀光並繁榮經濟。
黃玉霖表示，景觀橋旁的六十九號公園將規劃接駁服務區和停車場，未來有環園公車串連，民眾可以搭乘遊玩梧棲漁港、高美濕地、海洋生態館等景點。
盼發展海岸觀光藍帶
張清照指出，清水高美地區的發展，大家有目共睹，景觀橋獲得國家建築金質獎，成為海線新指標，旁邊的遊客服務中心也是他二哥、前議長張清堂爭取的建設，他緊盯進度即將完工，高美濕地未來會更好；尤碧鈴也肯定前台中市議長張清堂爭取海線建設。
蔡其昌說，除了景觀橋，海洋生態館也即將完工，他和市長林佳龍並爭取三井在台中港投資outlet，未來沿海可以從大甲騎自行車到清水、梧棲，串連成海岸觀光藍帶，大家不分黨派爭取建設，共同打造海線成為適合居住、有商機、好生活的地方。
看更多！請加入自由時報粉絲團
又有老樹遭殃！草屯鎮草屯國小利用開學前修剪校樹，但有校友質疑八棵珍貴老芒果樹及荔枝樹遭過度修剪，從枝葉茂密變成「樹棍」，連樹上築巢的夜鷺也被…
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- （獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
- 牛棚他「最操」 建仔首度進傷兵
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 日擬修民法 18歲就算成人
- 寫真網紅奶壓翹美尻 床上示範高難度體位
- 星國茲卡疫情失控 大馬出現首起病例
- 成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎！
- 貝克漢兒陷情變 耍帥出糗慘叫
- 低壓帶影響全台有雨 2縣市發布大雨特報！
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 超殺女 驚爆和貝克漢帥兒分手
- 3店家搜出6萬張盜版 激怒日A片商
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 非蘋陣營新智慧錶 更美
- 巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使
- 黑人偷渡遭抓包 范范崩潰下通牒
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 來台歌手疑麥可私生子 每月生活費158萬
- 9/2重要財經新聞一覽
- 藍心湄不捨老父 感性灑淚
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 供給吃緊 南亞科、華邦電、威剛吃補
- 不用腳架、閃光燈、自拍棒 故宮即起開放攝影
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 袁詠琳壞透了 奪愛耍陰招
- 國道有牛 警出動4車圍捕
- 等待8月就業報告 美股持平
- 新加坡茲卡暴增至151例 包括第二起孕婦
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 蒙古幣貶值 經濟陷危機
- 光環下竟是性地獄 美名校爆體育師性侵31女學生
- 苦吞三支跌停板 樂陞投資人今赴金管會抗議
- 裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單
- 鴻海穩步填權息 台股力守9000點
- 法網新后穆古魯莎 美網次輪止步
- 夏日悶熱 汗皰疹和香港腳易惡化
- 《換季保養》醫美折扣47折起
- 勝利藏在細節裡 犀沒浪費猿3誤
標題：〈中部〉海線新景點 高美濕地景觀橋啟用
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email