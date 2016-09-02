〈中部〉海線新景點 高美濕地景觀橋啟用

2016-09-02

獲得國家建築金質獎

〔記者歐素美／台中報導〕市府昨舉行高美濕地景觀橋啟用典禮！前台中市議長張清堂、副議長張清照兄弟、立法院副院長蔡其昌及市議員楊典忠、尤碧鈴、王立任、建設局長黃玉霖皆出席剪綵。張清照表示，景觀橋獲得國家建築金質獎，成為海線新指標；蔡其昌則說，地方不分黨派爭取建設，打造海岸觀光藍帶，一起提升海線觀光資源。

雙弧曲線、雙斜張橋

高美濕地景觀橋斥資兩億元、歷時兩年興建完成，橋樑跨越一百廿公尺寬的清水大排，是國內少見的雙弧曲線、雙斜張橋，橋面總長兩百六十五公尺、寬七．二公尺，兩側引道總長一百卅二公尺，上面設有觀景平台，民眾可在橋上欣賞高美濕地的美景。

建設局指出，為避免對當地生態環境造成衝擊，高美濕地景觀橋採不落墩的浮橋設計，並採低誘蟲性照明系統，具有良好的抗風行為，可充分確保橋樑結構的安全性。景觀橋是市長林佳龍推動「海線雙星」建設的一環，後續將有更多工程逐步完工啟用，以推動地方觀光並繁榮經濟。

黃玉霖表示，景觀橋旁的六十九號公園將規劃接駁服務區和停車場，未來有環園公車串連，民眾可以搭乘遊玩梧棲漁港、高美濕地、海洋生態館等景點。

盼發展海岸觀光藍帶

張清照指出，清水高美地區的發展，大家有目共睹，景觀橋獲得國家建築金質獎，成為海線新指標，旁邊的遊客服務中心也是他二哥、前議長張清堂爭取的建設，他緊盯進度即將完工，高美濕地未來會更好；尤碧鈴也肯定前台中市議長張清堂爭取海線建設。

蔡其昌說，除了景觀橋，海洋生態館也即將完工，他和市長林佳龍並爭取三井在台中港投資outlet，未來沿海可以從大甲騎自行車到清水、梧棲，串連成海岸觀光藍帶，大家不分黨派爭取建設，共同打造海線成為適合居住、有商機、好生活的地方。