| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
苦吞三支跌停板 樂陞投資人今赴金管會抗議
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉海線新景點 高美濕地景觀橋啟用

2016-09-02

獲得國家建築金質獎

〔記者歐素美／台中報導〕市府昨舉行高美濕地景觀橋啟用典禮！前台中市議長張清堂、副議長張清照兄弟、立法院副院長蔡其昌及市議員楊典忠、尤碧鈴、王立任、建設局長黃玉霖皆出席剪綵。張清照表示，景觀橋獲得國家建築金質獎，成為海線新指標；蔡其昌則說，地方不分黨派爭取建設，打造海岸觀光藍帶，一起提升海線觀光資源。

雙弧曲線、雙斜張橋

高美濕地景觀橋斥資兩億元、歷時兩年興建完成，橋樑跨越一百廿公尺寬的清水大排，是國內少見的雙弧曲線、雙斜張橋，橋面總長兩百六十五公尺、寬七．二公尺，兩側引道總長一百卅二公尺，上面設有觀景平台，民眾可在橋上欣賞高美濕地的美景。

建設局指出，為避免對當地生態環境造成衝擊，高美濕地景觀橋採不落墩的浮橋設計，並採低誘蟲性照明系統，具有良好的抗風行為，可充分確保橋樑結構的安全性。景觀橋是市長林佳龍推動「海線雙星」建設的一環，後續將有更多工程逐步完工啟用，以推動地方觀光並繁榮經濟。

黃玉霖表示，景觀橋旁的六十九號公園將規劃接駁服務區和停車場，未來有環園公車串連，民眾可以搭乘遊玩梧棲漁港、高美濕地、海洋生態館等景點。

盼發展海岸觀光藍帶

張清照指出，清水高美地區的發展，大家有目共睹，景觀橋獲得國家建築金質獎，成為海線新指標，旁邊的遊客服務中心也是他二哥、前議長張清堂爭取的建設，他緊盯進度即將完工，高美濕地未來會更好；尤碧鈴也肯定前台中市議長張清堂爭取海線建設。

蔡其昌說，除了景觀橋，海洋生態館也即將完工，他和市長林佳龍並爭取三井在台中港投資outlet，未來沿海可以從大甲騎自行車到清水、梧棲，串連成海岸觀光藍帶，大家不分黨派爭取建設，共同打造海線成為適合居住、有商機、好生活的地方。

廣告
  • 高美濕地景觀橋昨天剪綵啟用。（記者歐素美攝）

    高美濕地景觀橋昨天剪綵啟用。（記者歐素美攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 觀光景點 高美濕地景觀橋
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
珍貴老樹修成「樹棍」 夜鷺被迫搬家

又有老樹遭殃！草屯鎮草屯國小利用開學前修剪校樹，但有校友質疑八棵珍貴老芒果樹及荔枝樹遭過度修剪，從枝葉茂密變成「樹棍」，連樹上築巢的夜鷺也被…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：〈中部〉海線新景點 高美濕地景觀橋啟用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.