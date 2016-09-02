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〈中部〉無鉛交趾陶 兄弟檔製茶具、碗盤

2016-09-02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕交趾陶藝術創作兄弟檔侯春廷、侯吉村，二十五年來分工合作，一人設計開發，一人燒陶製作，結合現代陶、竹編等創意，讓常見廟宇裝飾的交趾陶跳脫傳統，並使用無鉛釉料打造可食用的茶具、碗盤等，即起到十一月二十七日在嘉義市交趾陶館展出。

昨天開展典禮，市文化局長黃美賢及議員陳幸枝、黃盈智等人與會祝賀，展品當中，由侯春廷創作的「採仙桃」，猴子及仙桃做工細緻，猴子表情維妙維肖，來賓各有解讀，引發話題，作品「蝴蝶」則以新骨瓷一片一片用模具手製而成，並鑲嵌磁鐵讓蝴蝶吸附在鐵網上，令人驚豔。

民國七十五年，侯春廷因工作接觸交趾陶，二十五年前便由他在鶯歌的工作室設計，弟弟侯吉村在嘉縣六腳「墘窯休閒陶坊工作室」製作；侯吉村說，八○年代經濟起飛，交趾陶壁飾賣得很好，但隨中國交趾陶削價進口，他們便調配無鉛釉料，製作交趾陶茶具、杯盤等商品，今年送驗檢測結果，含鉛量約○‧○二七ppm，低於標準值五ppm。

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  • 侯春廷的交趾陶作品「採仙桃」表情維妙維肖，觀者各有解讀、引發話題。（記者王善嬿攝）

    侯春廷的交趾陶作品「採仙桃」表情維妙維肖，觀者各有解讀、引發話題。（記者王善嬿攝）

  • 侯春廷（左）及侯吉村（右）一起創作交趾陶二十五年，在嘉義市文化局舉辦聯展，作品結合傳統與現代，大哥侯金安（中）也與會祝賀。（記者王善嬿攝）

    侯春廷（左）及侯吉村（右）一起創作交趾陶二十五年，在嘉義市文化局舉辦聯展，作品結合傳統與現代，大哥侯金安（中）也與會祝賀。（記者王善嬿攝）

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