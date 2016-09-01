〈南部〉《大樓火警17傷》5年前糾紛懷恨 男持打火機縱火

2016-09-01

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕高市一棟大廈前天大火造成十七人送醫，警方前晚逮獲王姓男子，查出王男只因與一名住戶有口角，竟記恨長達五年，上週一才出院，無法好好睡覺去縱火，不料釀多人受傷，警訊後將他依公共危險等罪送辦。

鳳山區一棟七樓大廈前天凌晨二時許發生火警，造成一百廿人一度受困，經消防隊搶救，尚有七人仍住院治療，警消據報勘驗火場，發現有兩處起火點，研判是人為縱火。

警方據報調閱監視器畫面，發現一名男子凌晨一時五十八分進入大廈，凌晨二時步出大門，離去時還將打火機藏放上衣口袋，大廈一樓隨即竄出火苗，整個過程只花兩分鐘，經查訪住戶後確認身分，鎖定王姓男子涉嫌重大。

警方調查，王姓男子（廿四歲）精神狀況不佳，六年前曾租在大廈，與隔壁鄰居有口角糾紛，五年前一度情緒失控，毀損鄰居機車儀表板及椅墊，母親為了保護他，出面向鄰居道歉，並賠償兩千元，才搬離大廈。

警方指出，不料王男竟懷恨在心，五年來被送醫住院廿多次，直到上週一才出院，仍無法好好睡覺，前天凌晨氣憤難平，徒步至大廈，見大門沒鎖闖入，持打火機燒毀一樓電源開關及電梯鈕版，釀成重大火警。

警方前晚循線逮人，出示監視器畫面，王男一度否認犯案，辯稱「那不是我」，經母親動之以情，「有做就要承認」，王男才坦承縱火。警方表示，王男供稱原本要買雞蛋丟門洩憤，但因沒錢買雞蛋，改持打火機縱火，沒想到造成多人受傷。

鳳山區福祥街卅日凌晨發生大火，導致部分受災戶急需緊急安置。高市原住民事務委員會配合緊急安置需求，提供拉瓦克鳳山五甲台電宿舍保留戶，暫時供受災民眾棲身及安頓，後續將委請鳳山區公所及社會局協助關懷慰問事宜。