〈南部〉【中西區206震損】文和街13戶重建 趕明年入厝過年
〔記者蔡文居／台南報導〕二○六大地震，台南受創嚴重，其中維冠大樓因整個社區大樓倒塌，造成一一五人死亡，另外還有歸仁區幸福大樓、東區大智里生產市場、中西區文和街等集合住宅倒塌，其中，文和街震災後就地重建工程已於八月廿五日完成決標。市長賴清德表示，市府全力協助重建工作，希望趕在明年的過年前，讓文和街的十三戶能夠達成他們入住的心願。
市府表示，位於中西區文和街的集合住宅，該建物是超過五十年的兩層樓低矮建築，市府主動召開第一次座談會後，十三戶的共識皆傾向重建，另不動產開發商業同業公會也指定捐款一千萬元優先協助文和街就地重建工作，而就地重建工程也於日前順利完成決標。
賴清德表示，感謝不動產開發商業同業公會的捐款及工務局同仁的辛勞，要求工務局全力加速趕工，希望趕在明年的過年前，讓文和街的十三戶能夠達成他們入住的心願。
另外，東區大智生產市場是市府在輔導過程當中，意見整合速度最快的，外圍十七戶的店戶已有共識參加整建維護，剩下的一○九戶則願意用都更重建的方式處理，現階段已完成都市更新會立案程序，並進入建築設計階段，如在年底前整個都市更新計畫能夠初步送審，明年將有機會開工。
市府表示，至於幸福大樓因其狀況非常明確，也已召開不動產糾紛調處委員會，並作出土地分割調處結果，針對要進行重建的六戶住戶，目前已經在尋求建築師開始規劃設計。
至於維冠大樓，市府表示，該大樓狀況較為特殊，從實際需求面來看，無法以「原址原規模」重建，一定要尊重想要離開、想要重建的不同立場住戶；兩邊無法綁在一起，雙軌並行制是最好的辦法，市府幫助想離開傷心地、與想留下來的住戶態度是相同的；即便最後想要重建的住戶比例不到五成，市府也會全力協助採用土地分割的方式進行都更，達到重建的可能。
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