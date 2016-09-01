〈台北都會〉客家園區使用戶 促比照首期工程發土改金

2016-09-01

〔記者張安蕎／新北報導〕三峽「北台客家文創園區」用地遭工廠及農民使用，導致工程延宕多年無法執行，客家局昨天召開第六次公聽會，多位農民痛批，政府只發地上物補償費，不願比照第一期工程加發「土地改良救濟金」，難道他們是次等公民嗎？對於日治時代就在此開墾的長輩，更是情何以堪！

客家局長：昔行政裁示 於法無據

會中雖未達成共識，但客家局長賴金河會後受訪時表示，他很理解鄉親的不滿，但市府財政困難，當年發放土改金，只是行政裁示、於法無據，升格後更無發放案例可依循，只能發放地上物補償金與自動拆遷補償費，今年底前將收回農地施工。

統計園區使用人達二十一戶，其中部分是日治時期就在此生活的原墾戶，部分是政府開闢北大特區及國道，而被迫遷移至此的農民，兩者處境均令人同情；另有十一戶是違法在此開設鐵皮工廠營利的商家，全數使用人都要求客家局發放土改金，否則不願搬遷。

議員蘇有仁表示，市府未比照第一期工程發放土改金，已違反平等原則及信賴保護原則，蘇貞昌任縣長時可發放土改金，北縣升格直轄市，職權變高，更應具開放與突破性，「蘇貞昌可以，朱立倫不可以，將會造成民怨。」