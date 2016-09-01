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〈北部〉漁民反彈 後龍溪禁漁將放寬

2016-09-01

〔記者許展溢／後龍報導〕縣府於一○○年十二月五日公告劃入後龍溪封溪護魚區段，近年來居民頻頻遭釣客檢舉被罰，引起地方反彈，縣府昨與後龍鎮公所及地方人士開會協商，農業處長許滿顯表示，將退縮到以台一線的後龍大橋為界，出海口到後龍大橋區段嚴禁圍捕，不僅有保育作用，也維護漁民生計，預計三天後公告實施。

將退縮到以台一線後龍大橋為界

南龍區漁會總幹事顏德坤等人昨天到場表達意見，認為後龍溪為出海口，從古至今就是漁民捕魚場域，縣府作法引起許多紛爭，批評縣府貴為大單位，卻偷雞摸狗，「公告很奇怪」，連百姓都不知情。

龍津里吳姓里民說，縣府不能因要保育毛蟹等魚類，就讓漁民都不能抓魚，質疑要保護那些水產動物，未加說明就全面禁止，才會引發反彈，他強調，漁民只是要生存，能捕撈到多少魚沒關係，至少不是連抓魚的機會都沒有。

苗栗縣河川生態保育協會說，護魚絕對不是要阻止漁民去抓魚， 而是不能攔截整條河川的定置網，要讓河川和海能連結，後代子孫才不會沒魚抓。

「後龍的漁民絕對知道保育的重要性。」後龍鎮長朱秋隆要求縣府盡快調整。

許滿顯指出，將修正條文三天後公告， 朝維持「雙向功能」前進，以後龍溪禁捕區截點，退縮到台一線後龍大橋為界，出海口到後龍大橋區段則嚴禁圍捕，維護漁民權益，也做到保育。

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