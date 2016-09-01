〈中部〉迎全國古蹟日 林業之旅免費玩
2016-09-01
〔記者王善嬿／嘉市報導〕迎接全國古蹟日，嘉義市文化局舉辦「開向世界的林業列車」系列活動，九月三日在市立博物館展出嘉義製材所等黑白老照片，四日在嘉義林業文化區設六個關卡，均免費參加，邀民眾進入時光隧道，來趟嘉義林業之旅。
文化局文化資產科長林朝基表示，古蹟日活動除透過後天的老照片展，一窺日治時期被稱為「木材之都」的嘉義風華，也設計「嘉義林業園區大冒險」闖關遊戲，讓民眾深度發掘木業文化及歷史，六個關卡包括北門驛、檜意森活村、營林俱樂部、阿里山林鐵車庫園區、杉池及市立博物館，民眾可到上述任一處索取闖關卡，集滿通關印章可換取手繪的林業地圖。
此外，十一日舉辦「古蹟之眼－攝影馬拉松競技賽」已截止報名，六十餘名攝影好手，將在六個指定古蹟景點，捕捉古蹟建築之美。
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