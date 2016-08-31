〈南部〉中高齡夫妻失業 靠ＭＩＴ創業成功
陳泰昌、鄭麗卿研發天然洗劑
〔記者王俊忠／台南報導〕近年塑化劑風暴、黑心商品充斥，消費者關切日用品安全性，南市東區一家主打天然有機洗劑的「淳粹工坊」，在一○二年底悄悄成立，年屆中高齡的陳泰昌與鄭麗卿夫妻，歷經任職公司倒閉，雙雙失業又負債的情況下，毅然賣房還債，申請勞動部創業貸款，開創人生事業第二春！
鄭麗卿說，創業過程雖辛苦，保持樂觀並善用政府提供的資源，終會找到人生的出路！
五十九年次的鄭麗卿不是第一次創業，早在十多年前，為兼顧家庭與一圓兒時夢，選擇加盟漫畫小說出租店，後來面臨網路電子書興起，獲利不足以支撐生計，只好結束營業。她開始思考人生下一步該怎麼走，再想到網路勢必是未來趨勢，決定先加強技能，參加勞動部雲嘉南分署開辦的「創意商品與網拍設計班」，讓她從原本只有「一指神功」，到熟悉美工繪圖軟體，現在簡單設計及修圖已難不倒她。
陳泰昌則因金融海嘯波及而失業，雖憑藉從事零售業多年的經驗，再次謀職成功，不久仍因理念不合而離職。這時夫妻倆認為，與其為人作嫁，不如再次創業，力拚事業第二春！
鄭麗卿發現台灣現有清潔用品大多是進口的，少有真正「MIT台灣製造」，夫妻倆花半年時間找代工廠、研發配方、申請品質天然有機認證等，一○三年五月「淳粹系列」產品在全國有機實體店鋪及網路商城上市；但開店後週轉資金壓力又接踵而來，他們運用勞動部「微型創業鳳凰」方案，貸得五十萬元，大大紓解資金壓力。
兩夫妻以過來人身分鼓勵有心創業者，「創業真的很辛苦，要學會從中挖掘樂趣、自我鼓勵，並且永保熱情！」
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