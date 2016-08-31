〈南部〉《觀察筆記》成敗轉頭空
2016-08-31
李全教離開台南議會了。
這一次的重傷，恐怕要告別政壇，也許不會再回來。但是，他會讓人記住，以少勝多的能耐，如何說服他黨成員來歸，言詞技巧、公關能力，定有突出之處，不然怎麼鋪陳順當，不露痕跡到投票日一舉翻盤，奪得議長。
因為他這一戰，立法院修法，明定未來地方議會選舉必須記名投票，人稱「李全教條款」。
以後每逢選議長時，應該都會提起李全教這個名字，只要進行記名投票時，這個人在台南的種種事端就會登場，是評議也好，是說書般也罷，在談論中卻不由得不承認他是很敢博的人。
逆取強求，四個字種下敗因。勢不在他，逆勢。剛強議事，府會對幹，輕忽市長賴清德的人望，求戰，想以戰止戰，卻因個人師出無名難有奧援而勢單力薄，終於頹勢落馬。
他是台南地方政治裡沉重的一章，寫下恩怨，編排合縱連橫戰術，挾政治職位名器自成勢力自傲，發展曲折令他始料未及，他應有恨，牽扯多人，情仇恐今世難解。
台南府會關係新生中，餘悸猶存！（資深記者黃明裕）
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