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〈台北都會〉疑轉嫁餐具費 家長控松高午餐縮水

2016-08-31

松高：已口頭告誡廠商改善

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府八月起禁用一次性餐具，國中小學開學後，也正式在校園推動，卻傳出松山高中家長在臉書怒批，校方疑將換用不鏽鋼餐具成本轉嫁到學生身上，減少菜量，「昨天（廿九日）是茄子蓋飯，今天（卅日）只有一片肉和幾根菜。」對此校方表示，廠商確有疏失，已予口頭告誡，會關注改善情形。

松山高中說明，學校供餐方式有兩種，一為以班級為單位團體訂購，一主菜四副菜六十元；一種由學生在午餐時間自行到熱食部打菜，有一主菜一副菜四十元、一主菜兩副菜五十元和一主菜四副菜六十元等三種選擇。

在臉書痛批校方的家長表示，開學當天孩子參加班級團體訂餐，打開餐盒竟只看到一堆茄子和幾片豆干，第二天決定到熱食部自行打菜，但因下課時間延誤，到熱食部時只剩下一樣主菜和一樣副菜可挑選。

松山高中學務主任張洸源說，開學日有些混亂，接到不少訂購Ａ餐卻拿到Ｂ餐，或菜式缺漏的投訴，經廣播若是菜式缺漏、吃不夠都可反映，已當場更換或補上，並請廠商檢討補菜速度，讓晚下課同學也有足夠選擇。

家長質疑，以前用紙餐盒，現在改用不鏽鋼餐具，一樣都是打菜，何以造成混亂。張洸源回應，松山高中沒有學生餐廳，學生要回教室用餐，基於保溫和衛生理由，會幫餐盒蓋上蓋子，不鏽鋼餐具蓋子比紙餐盒複雜，增加作業時間，廠商也還在適應中。

張洸源強調，已按照合約，口頭告誡廠商並書面紀錄，若再發生疏失，則每次開罰新台幣五千元，連續裁罰達三次可解約。

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  • 家長在臉書投訴，質疑校方疑似轉嫁禁用一次性餐具成本到學生身上。（擷取自臉書）

    家長在臉書投訴，質疑校方疑似轉嫁禁用一次性餐具成本到學生身上。（擷取自臉書）

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