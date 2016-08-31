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〈台北都會〉養台灣八哥還剪翅 違野保法將開罰

2016-08-31

〔記者鍾泓良／新北報導〕板橋區一名張姓民眾被網友檢舉飼養台灣八哥， 新北市動保處與保七總隊廿九日聯合查緝，在張嫌家中查獲台灣保育類八哥一隻，張嫌辯稱是救援案且不知是保育類鳥類，由於事證確鑿加上八哥被張嫌剪翅無法飛行有虐待事實，已違反「野生動物保育法」，可處一年以下有期徒刑，並開罰最高卅萬元。

新北市動保處轉述，張嫌說，八哥是兩個月前拾獲，原本想訓練八哥說人話，帶牠到菜市場協助叫賣。他也說，自己常買綠繡眼放生，見人非法飼養也會通報動保處，這次真的不知道自己飼養的是台灣八哥才觸法。張也說，他聽說幫鳥類剪羽，羽毛才會長得漂亮，所以他用剪刀把飛羽剪斷。

動保處長陳淵泉表示，台灣八哥屬於台灣原生種，最明顯的特徵就是有象牙白的嘴喙；但因外來種泰國八哥繁殖力強、沒天敵，壓縮到台灣八哥生存空間，全台恐怕剩不到一千隻。他說，因為八哥在幼鳥時就被剪翅，因此不太適合野放，動保處將會安置到小格頭的野鳥中途之家。

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  • 動保處表示，台灣八哥是台灣原生種類，屬珍貴稀有野生動物，因不太怕人，所以也會在公園或都會區出現。（動保處提供）

    動保處表示，台灣八哥是台灣原生種類，屬珍貴稀有野生動物，因不太怕人，所以也會在公園或都會區出現。（動保處提供）

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