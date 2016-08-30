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〈南部〉19商圈變遊樂園 邀你饗樂台南

2016-08-30

〔記者王涵平／新營報導〕市府整合十九個商圈組織，今年推出「饗樂台南商圈遊樂園」，體驗不同風情，塑造「好吃、好玩、好買」形象。

合辦活動 絕對好吃好玩好買

南市經濟發展局副局長殷世熙表示，為行銷商圈，整合店家共同舉辦豐富的活動，如新年迎新春、端午節包粽子、立蛋、七夕成年禮等，孔廟商圈以府中街為主要核心，商圈內有特色美食及手創藝品店家，參與展示店家包含安羽幸福小館︱巧手不織布、立體剪紙︱創作剪紙藝術、Ｑ公仔︱黏土創作公仔、府城陶坊︱陶器藝術、畫糖︱傳統古早味畫糖、手作椪糖︱椪糖DIY手作體驗等，孔廟商圈搖身一變，成為融合傳統與現代的藝文商圈。

月津港街道空間為鹽水發展史的縮影，目前商圈會員有五十五位，參與展示店家包含月津懷舊食堂︱古早味月津黑白切、和合信餅店︱傳統糕餅手藝、蔴油龍︱古法烘焙壓榨麻油、小阿姨奶Ｑ餅︱手工酥餅、蔡家香腸︱龍眼木香腸等。

經發局指出，孔廟商圈與月津港商圈皆為台灣最古老的街區之一，值得深入發掘體驗，歡迎全家相揪暢遊。

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  • 市府整合19個商圈組織，今年推出「饗樂台南商圈遊樂園」，體驗不同風情，塑造「好吃、好玩、好買」形象。（記者王涵平攝）

    市府整合19個商圈組織，今年推出「饗樂台南商圈遊樂園」，體驗不同風情，塑造「好吃、好玩、好買」形象。（記者王涵平攝）

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